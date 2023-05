Jock Zonfrillo: chi era il giudice di Masterchef Australia

Scozzese emigrato in Australia, appassionato di cucina e conosciuto per avere lavorato a lungo nelle vesti di giudice a Masterchef Australia. Jock Zonfrillo, classe 1976, è scomparso a soli 46 anni. Ripercorriamo insieme la vita e la carriera dello chef.

Jock Zonfrillo: chi era lo chef giudice di Masterchef Australia

Jock Zonfrillo era nato a Glasgow, in Scozia, il 4 agosto 1976 sotto il segno del Leone e aveva 46 anni. Il mondo ha imparato a conoscerlo con il nome di Jock, ma in realtà all’anagrafe era Barry Zonfrillo. Figlio di una coppia di parrucchieri, Zonfrillo aveva iniziato a lavorare in cucina come lavapiatti all’età di 13 anni. Due anni dopo, raggiunti i 15 anni, il giovane Jock fu assunto presso il conosciuto e apprezzato Turnberry Hotel nell’Ayrshire. Nel corso della sua giovane età Zonfrillo si sposta da ristorante a ristorante, da stato a stato. Basti pensare che dopo quell’esperienza viaggiò in Inghilterra e lavorò all’Arkle Restaurant di Chester, per poi finire accanto al noto chef inglese Marco Pierre White. Fu successivo il viaggio a Sydney, con conseguente lavoro presso il Restaurant 41.

A soli 22 anni Jock Zonfrillo divenne lo chef del Tresanton Hotel e continuò a lavorare lì fino al 2000, anno in cui decise di tornare in Australia per diventare lo chef proprio del Restaurant 41.

Il sogno, finalmente, si avvera e Zonfrillo diventa uno degli chef più famosi e apprezzati dell’Australia.

Proprio in Australia lo chef ha la possibilità di aprire il suo primo ristorante, Orana, nominato nel 2018 Ristorante dell’Anno della rivista Gourmet Traveller.

Jock Zonfrillo approda a Masterchef Australia ma la “pace” ha vita breve

Il successo di Jock Zonfrillo continua grazie al noto programma di cucina Masterchef. Lo chef viene chiamato a vestire i panni di uno dei giudici dell’edizione australiana e lo fa accanto a Melissa Leong e ad Andy Allen. La sua immagine acquista una grandissima notorietà, anche se nel 2019, a causa di alcuni problemi finanziari, è costretto a chiudere il suo locale Nonna Mallozzi prima, e a Bistro Blackwood e a Orana dopo. I problemi di debiti costringono Zonfrillo a vendere anche la sua lussuosa casa di famiglia, obbligandolo a trasferirsi a Melbourne.

Il 1° maggio 2023 è resa nota la notizia della sua morte, avvenuta in modo improvviso. Lo chef britannico di origini italiane è stato trovato morto proprio nella sua casa di Melbourne. Il mondo della cucina dice addio a un grande chef e il suo nome rimarrà per sempre vivo, Masterchef compreso.

La vita privata di Jock Zonfrillo

È proprio in Australia che Jock Zonfrillo sposa la sua terza moglie, Lauren Fried, conosciuta su Twitter nel 2014. Lo chef britannico con origini italiane (il padre era siciliano), aveva già due figlie femmine nate dai suoi due precedenti matrimoni. Dalla relazione con Fried, invece, è nato un figlio maschio, nato a febbraio 2018, e una figlia femmina, nata nell’ottobre 2020.

Jock Zonfrillo era molto attivo anche sui social media: il suo profilo Instagram (@zonfrillo), era seguito da 377.000 persone, per un totale di 1098 post pubblicati. L’ultimo post, risalente proprio a quel 1° maggio 2023, condivide con la community la notizia della sua morte.