Andare dal parrucchiere è sempre stato un momento di relax per ogni donna, ma è anche vero che si tratta di un luogo rumoroso, considerato per molte un’occasione per chiacchierare e spettegolare. In Australia hanno deciso di cambiare le cose.

È finita l’era delle chiacchiere dal parrucchiere?

Le donne decidono solitamente di andare dal parrucchiere per rinfrescare il proprio look, per cambiarlo completamente, ma anche per rilassarci. Andare dal parrucchiere è sempre stata una vera e propria coccola, un momento da dedicare a se stessi, lasciando che qualcuno si prenda cura di noi e dei nostri capelli. Un momento davvero prezioso, per staccare la spina dalla routine e fare qualcosa di diverso, che non ci concediamo ogni giorno.

Per molte persone è un momento di grande relax, ma spesso viene minato dalle continue chiacchiere che nascono in questi saloni di bellezza, che non sono apprezzate da tutti. In Australia hanno trovato una soluzione a questo problema. Una soluzione che presto potrebbe arrivare anche in Europa, ovvero la possibilità di scegliere un servizio silenzioso nel momento in cui si prenota un appuntamento. Ci sono anche altri saloni di bellezza che offrono questa opzione oltre al Salon Lane di Ash Boughton, come il Not Another Salon di Londra e il Vogue Avenue Hair di Melbourne.

Potrebbe essere giunta la fine dell’era delle chiacchiere dal parrucchiere e questa potrebbe essere la prossima tendenza beauty esperienzale che conquisterà tutti, anche se resterà solo un’opzione, per dare libero sfogo anche a coloro che desiderano chiacchierare dal parrucchiere.

Il salone “silenzioso” per rilassarsi dal parrucchiere

Questa idea è venuta ad Ash Boughton, una parrucchiera di Sidney. La donna, intervistata dall’edizione australiana di The Guardian, ha spiegato di aver introdotto questo servizio nel suo salone dopo aver ricevuto numerose richieste da parte dei suoi clienti di passare il momento del trattamento dal parrucchiere in silenzio. Una richiesta che si è fatta più insistente dopo l’arrivo del Covid. La pandemia ha fatto capire quanto sia fondamentale mettere al primo posto il proprio benessere personale e di conseguenza si cercano sempre più esperienze positive per sentirsi a proprio agio e per essere più tranquilli e sereni. Questa richiesta è stata ufficializzata e può essere fatta al momento della prenotazione dell’appuntamento o attraverso un questionario al momento in cui si arriva nel salone. Se ci si sente in imbarazzo a chiederlo a voce, è possibile anche mandare la richiesta tramite e-mail. Questo permette ai clienti di godersi il trattamento completamente in silenzio, immersi nei propri pensieri, oppure sfruttare quel tempo per lavorare o leggere un libro. Questa opzione fa cadere il mito delle chiacchiere dal parrucchiere, solitamente fatte di argomenti leggeri e gossip. I saloni “silenziosi” possono essere un’esperienza positiva anche per i professionisti, che a loro volta avrebbero bisogno di lavorare in rigoroso silenzio. Consente, inoltre, di potersi concentrare sul proprio lavoro, che è abbastanza delicato e richiede molta pazienza e molta precisione. Un’occasione per esprimere la propria creatività, mentre il cliente si gode il meritato silenzio.