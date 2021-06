Jill Biden ha un look da First Lady ammirabile. L’ammaliante moglie di Biden si è distinta per la sua classe e il suo fascino sin dal primo giorno alla Casa Bianca. Una portatrice sana di bellezza naturale e radiosa. Oggi compie ben 70 anni, ma qual è il suo segreto di bellezza e salute?

La storia di Jill Biden

Negli ultimi tempi Jill Biden pare aver superato, per apprezzamento, l’ex First Lady Melania Trump e anche la First Lady francese. Effettivamente la First Lady d’America si distingue per uno stile sempre molto opportuno, radioso e di classe. Oggi 3 giugno compie settant’anni. Ma Jill Biden, in realtà, ci dimostra che l’età anagrafica non corrisponde al proprio aspetto, anzi è sempre una questione di testa. E lei di testa ne ha eccome!

Jill Tracy Biden, nasce a Jacobs e diventa in breve tempo insegnante.

Consegue la laurea ed un dottorato presso l’Università del Delaware, un master presso la West Chester University e un master presso l’Università di Villanova. Nel corso degli anni diventa molto apprezzata anche come scrittrice e filantropa.

I dettagli della carriera

Prima di essere la First Lady che tutti ammirano, Jill Biden è già stata una donna di ruolo alla Casa Bianca. Precedentemente, infatti, fu Second lady degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017, sotto l’amministrazione di Barack Obama.

Oggi è moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. Sposatasi nel 1977, diventa matrigna molto amata dei figli del primo matrimonio di Joe.

Jill Biden è anche la fondatrice dell’organizzazione no-profit Biden Breast Health Initiative, co-fondatrice del programma Book Buddies, co-fondatrice della Biden Foundation, attiva nell’associazione Delaware Boots on the Ground ed è co-fondatrice di Joining Forces con Michelle Obama.

Jill Biden: il look perfetto dell’amata First Lady

Giunta ai suoi settant’anni il 3 giugno, la First Lady ha una carriera invidiabile e una grinta da far invidia. Nonostante la pandemia, Jill Biden ha sempre presenziato tantissimi eventi dall’insediamento del marito. Presenta sempre uno stile elegante, raffinato e per certi versi vivace. Dai toni caldi o freddi, i suoi completi hanno fatto il giro del mondo superando per popolarità quelli indossati da Melania Trump.

Dal vivo e da remoto, nei suoi eventi Jill Biden oltre che con un aspetto smagliante, si è sempre distinta per calorosità e disponibilità. Con ben quattro lauree, nonostante sia diventata First Lady ha continuato a svolgere la sua prima professione da insegnante. Jill Biden continua ad essere una professoressa d’inglese, con un curriculum decisamente da invidiare!