Per giudicare ogni nuovo Presidente che si rispetti, bisogna andare a guardare com’è la moglie, come si veste, come si presenta e come si pone. Abbiamo visto Michelle Obama che ci propone look eleganti e sofisticati, poi Melania Trump, più stilosa e glamour.

Ora non ci resta che andare a studiare lo stile di Jill Biden, la nuova First Lady. Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Jill Biden: chi è?

Prima di vedere qual è lo stile della moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America, riassumiamo in breve chi è. Classe 1951, Joll nasce a Hammonton in New Jersey, ma trascorre gran parte della sua infanzia in Pennsylvania.

Si diploma nel 1968 presso la Upper Moreland High School, inizia a frequentare un corso di merchandising di moda. Ma si ritira ben presto e si prende un anno sabbatico dove inizia a frequentare un corso di inglese, lingua tanto amata, e a lavorare come modella. Nel frattempo, nel 1970, si sposa con Bill Stevenson ma solo dopo si separano.

Nel 1975, mentre lavora come modella, conosce Joe Biden, già senatore per il Delaware, grazie ad un appuntamento al buio organizzato dal fratello di Joe.

Ma in realtà l’attuale Presidente americano la conosce già per via di una pubblicità locale. Da quel momento, i due non si separano più e si sposano nel 1977. Dopo poco, inizia ad insegnare inglese, professione che mantiene ancora tutt’ora, nonostante la vittoria del marito alle elezioni presidenziali.

Ora che abbiamo qualche nozione in più, possiamo passare al suo stile e ai suoi vestiti di “rappresentanza”.

Jill Biden: lo stile

Nelle diverse foto che si trovano su Internet, notiamo che la First Lady appare sempre molto elegante, semplice, delicata e mai per niente eccessiva. La stessa postura o lo stesso andamento sono posati, a tratti dolci e rassicuranti. E gli abiti che indossa parlano da soli, non fanno che confermare questo.

Partiamo da questo abito linea ad a: sofisticato, ricercato ma al tempo stesso molto semplice ed essenziale. Sui toni del verde caldo, un colore decisamente accogliente e rassicurante.

Passiamo ora ad uno dei punti cardini dei suoi look: lo scialle. Sempre rigorosamente in nuance con l’abito che indossa, lo scialle è l’elemento che rende i suoi outfit ancora più particolari e sofisticati:

E per non parlare delle spille e delle perle che accompagnano i suoi abbinamenti. Il tocco di eleganza che ogni First Lady dovrebbe seguire:

E passiamo ora ai “completi da professoressa di inglese” e ai tailleur che sfoggia in diverse occasioni, sia formali che più informali. Come sempre, i colori sono molto sobri e ben abbinati, magari a volte azzarda con qualche nuance più accesa, pur sempre però mantenendo una certa linearità nello stile:

Anche i tessuti che predilige denotano la sua elegante semplicità e fanno pensare alla persona “pulita e per bene” che dimostra di essere:

Infine, diamo uno sguardo alle forme che Jill Biden predilige: comode, sobrie ma al tempo stesso femminili e leggermente sinuose che abbracciano la figura valorizzandola, ma sempre in maniera elegante e delicata.