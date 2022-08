“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie […]” – così ha dichiarato Jessica Alves dopo avere concluso un percorso di trasformazione composto da quasi 90 operazioni chirurgiche.

Ricodata dal mondo intero come “il Ken umano“, ora quella persona non esiste più ed esiste Jessica, il suo sogno più grande.

Chi è Jessica Alves?

Jessica Alves (alla nascita Rodrigo Alves), nasce il 30 luglio 1983 a San Paolo in Brasile e attualmente ha 39 anni. La sua famiglia (mamma brasiliana, padre britannico) inizialmente era inserita nel settore agricolo, ma con il passare degli anni ha aumentato l’impegno commerciale inserendo nell’attività anche supermercati, centri commerciali e immobili.

Jessica Alves, durante la sua infanzia è stata vittima di bullismo: sebbene nata in un corpo maschile, Jessica ha da sempre sentito il suo corpo come non suo e forse è stato proprio questo a portarla a compiere la scelta che tutto il mondo conosce.

Non ha vissuto un’adolescenza semplice e raggiunta la maggiore età decise di trasferirsi a Londra, dove ha intrapreso gli studi di relazioni pubbliche al London College of Communication.

L’inizio del cambiamento: la chirurgia estetica

Jessica Alves, da sempre non soddisfatta del proprio aspetto fisico e letteralmente ossessionata dagli specchi e dall’accettazione di sé, comincia a sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica. Nel 2017 appare anche nella serie di realtà americana Botched, in cui diversi chirurghi estetici provano a migliorare i risultati di altri interventi andati “male”.

Gli interventi non si sono mai conclusi e Jessica ha sempre cercato di perfezionare il suo aspetto, provando a riempire quegli spazi di “non virilità” attraverso soluzioni chirurgiche. Tuttavia, la sua vera natura (lo ha sempre saputo), non era quella di Ken, bensì quella di Barbie.

Mi sono sempre sentita femminile e quando ho lottato per essere virile con la mia personalità, ho deciso di rendere il mio aspetto il più mascolino possibile, invece… Ma non importava quanto somigliassi a Ken, niente ha alleviato il dolore di essere Barbie dentro.

Durante il mese di luglio del 2020 Alves ha annunciato al mondo di avere cambiato il suo nome in Jessica, abbandonando per sempre Rodrigo. Oggi Jessica Alves può affermare di avere concluso il suo percorso di trasformazione e di essere entrata a tutti gli effetti dentro il mondo di Barbie. Pensate che per arrivare a tale risultato Alves ha speso circa un milione di sterline, ma quando si tratta di felicità e serenità con se stessi i soldi non sono mai un problema.

Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina.

In realtà, però, a Jessica Alves mancherebbe ancora quel piccolo 5% per farla sentire soddisfatta completamente. Quel piccolissimo 5% ricadrebbe in un’ultima e definitiva operazione chirurgica al naso (già messo in pericolo a causa delle decine di interventi subiti durante il corso degli anni), ma i medici gliel’hanno – a tutti gli effetti – sconsigliato: “Ho avuto problemi, se lo toccano ora morirà” – così ha dichiarato la Alves.

Ed è così che Jessica Alves ha deciso finalmente di accettarsi: dopo anni di cambiamenti, di sofferenze, di dolore e di una continua interrogazione davanti allo specchio, ha raggiunto il suo equilibrio. Ci è voluto tanto tempo, ma quando si raggiunge, è sempre meraviglioso.

In bocca al lupo, Jessica!