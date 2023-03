Claudia Schiffer: i jeans a zampa sono perfetti per la primavera 2023

La primavera 2023 è ufficialmente iniziata e il guardaroba sta lentamente cambiando forma, consistenza e colore. I primi raggi di sole aprono le porte a outfit specifici e non mancano ovviamente le tendenze ad hoc. Lo sa bene Claudia Schiffer, che in una bella giornata di primavera ha sfoggiato un paio di jeans a zampa, perfetti per la bella stagione.

I jeans a zampa di Claudia Schiffer sono la tendenza top per la primavera 2023

La bella stagione piace a chiunque e quando il sole comincia a essere il protagonista delle giornate inevitabilmente anche l’umore cambia, proprio come fanno i vestiti. La primavera 2023 è arrivata e con lei anche le nuove tendenze, prontissime a conquistare il mondo, ma soprattutto gli outfit per ogni occasione. Claudia Schiffer non ci ha pensato due volte e pochi giorno dopo l’equinozio di primavera ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia all’insegna della moda, dello stile e ovviamente della tendenza.

Il look proposto dalla grande top model punta tutto sulla parte inferiore: un paio di jeans a zampa e a vita alta dal profumo vintage, perfetti e super azzeccati per la stagione primaverile. Il modello scelto da Schiffer è di una tonalità blu scura e lascia ben visibile le cuciture a vista sull’orlo; un dettaglio fashion particolarmente gettonato quando si tratta di moda vintage sui jeans.

Sulla marca e sul prezzo dei jeans a zampa di Claudia Schiffer non si hanno dettagli sicuri: sulla foto la supermodella ha aggiunto il tag a un brand di nome Etre Cecile ed è molto probabile che essi arrivino proprio da lì. Non si conosce il prezzo esatto dei jeans, ma sbirciando sul sito ufficiale del brand si presume che possano andare dai 200 € in su.

A prescindere dal prezzo e a prescindere dalla marca, Claudia Schiffer ha colto al balzo la tendenza e l’ha fatta sua: i jeans a zampa a vita alta sono e saranno i veri protagonisti di tutta la primavera 2023. Versatili e adatti a ogni look e situazione, faranno innamorare anche le più scettiche.

Come abbinare i jeans a zampa di Claudia Schiffer

Per quanto possano ancora lasciare un po’ perplesse, in realtà i jeans a zampa di Claudia Schiffer sono molto semplici da abbinare. La top model ha scelto un look fresco e giovanile, adatto alla primavera in poche e semplici mosse. Sopra il suo paio di jeans a zampa a vita alta, infatti, Schiffer ha abbinato una t-shirt bianca con stampa artistica: due capi cool che nell’insieme riescono a colpire nel segno.

L’abbinamento in questione è uno dei più semplici e veloci da realizzare, perfetto per contesti da giorno, che sia un appuntamento in centro o una colazione al bar in solitaria o con le amiche. Eventualmente, se avete voglia di creare qualcosa di più ricercato, sappiate che la primavera 2023 lascia spazio a sovrapposizioni di super tendenza. Che ne pensate di un bel paio di jeans a zampa abbinati a un tank top (ritornano alla grande per la primavera-estate 2023), un blazer oversize lasciato aperto e ai piedi un bel paio di mocassini o sneakers cool? Niente male.

Per qualcosa di ancora più chic, invece, provate ad abbinare i jeans a zampa con una camicia di seta tenuta dentro, cintura e blazer oversize, magari total black.

Insomma, le possibilità sono infinite: con i jeans a zampa la tendenza non svanisce, ma conquista.