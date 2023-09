Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i jeans boyfriend di tendenza autunno inverno 2023 2024 da compare a meno di 50 euro.

Jeans boyfriend tendenza moda autunno inverno 2023/24

I jeans sono quel capo di abbigliamento must have per tutte stagioni, non passano mai di moda e possono essere indossati per tante occasioni diverse, oltre a essere facilmente abbinabili. Di modelli di jeans al giorno d’oggi ce ne sono davvero tantissimi, per ogni necessità e fisicità. Qui parleremo dei jeans boyfriend, ovvero quel tipo di jeans, come tra l’altro suggerisce il nome, dal taglio maschile, nonostante siano appunto un indumento femminile. Questi denim pants hanno la vita leggermente alta, gamba dritta e larga e con il cavallo basso. Erano i jeans amati da Marylin Monroe e sono l’ideale per un look easy e sportivo. La GenZ ama tantissimo i jeans boyfriend, sono infatti molto indossati. Questi jeans sono in pratica “rubati” dall’armadio di lui, infatti il taglio è realizzato proprio pensando all’anatomia maschile. Sulle donne questi denim pants risultano infatti oversize. Questo tipo di jeans sta bene soprattutto a tutte le donne con le gambe lunghe e un fisico non troppo longilineo. Per quanto invece riguarda il come abbinarli, questo tipo di jeans sta benissimo con una t-shirt, con una camicia, con un maglione, con un top e con delle felpe corte. Se si vuole slanciare la figura è bene inserire ad esempio il maglione dentro il pantalone, per un outfit autunnale super cool. Per l’inverno si indossano benissimo anche abbinati a un cappotto over. Vediamo adesso insieme quali sono i jeans boyfriend di tendenza autunno inverno 2023 2024 da comprare a meno di 50 euro.

Jeans boyfriend tendenza moda autunno inverno 2023/24 da comprare a meno di 50 euro

I jeans boyfriend sono molto amati soprattutto dalla GenZ, ma anche dalle donne in generale, soprattutto quando si è alla ricerca di un look easy e sportivo. Questi denim pants sono di tendenza anche per l’autunno inverno 2023 2024, vediamo perciò adesso insieme quali comprare a meno di 50 euro:

Da H&M: qui potete trovare i jeans boyfriend 90s a vita alta, con 5 tasche in robusto denim di cotone. Caratterizzati dalla gamba dritta e dalla vestibilità morbida dalla vita fino in basso, vita alta e patta con bottone. In colore blu chiaro, il costo di questo denim pants è di 39,99 euro.

Da Zara: qui potete trovare i comodi jeans boyfriend zw collection a vita media. Realizzati in filato di cotone, cinque tasche, vita media con passanti, chiusura frontale con bottoni metallici nascosti da pasta, di colore nero, effetto slavato. Potete acquistare questi jeans al prezzo di 45,95 euro.

Da Pull & Bear: qui potete trovare i jeans boyfriend a vita bassa con cinque tasche, i passanti per la cintura e la chiusura con cerniera e bottone. Realizzato in tessuto 100% di cotone. Sono di colore azzurro medio e potete acquistarli al prezzo di 35,99 euro.

Questi sono quindi i jeans boyfriend che potete trovare a meno di 50 euro di tendenza autunno inverno 2023 2024.