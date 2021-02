Attore poliedrico che si destreggia tra varie produzioni di successo: ecco chi è Jacopo Cullin, impegnato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Jacopo Cullin: chi è?

Jacopo Cullin è un talentuosissimo attore italiano che ha preso parte a molte produzioni nostrane di successo.

Ultima cronologicamente ma non per importanza la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, in cui affianca Luisa Ranieri e Ninni Bruschetta.

Nato nel 1982 a Cagliari, in Sardegna, ha sin da giovanissimo una forte passione per il teatro, iniziando gli studi appositi a soli 16 anni. Dopo poco diventa animatore turistico e grazie alla sua bravura nel ruolo, vince un premio come miglior animatore turistico. Lasciato questo lavoro, si dedica completamente all’avvio di una carriera teatrale.

Cullin nel 2004 diventa molto famoso in Sardegna per la sua partecipazione al programma comico Come il calcio sui maccheroni, grazie a cui vince il premio come miglior cabarettista emergente.

Per due anni prosegue quindi con le esibizioni sui palchi dei teatri sardi.

Arriva il 2006 e il giovane attore si trasferisce a Roma, città in cui studia e inizia a lavorare come attore in sitcom e serie tv, con il sogno però di fare cinema. Nel 2009 per la prima volta vola oltreoceano, impara l’inglese e lo spagnolo e gira il primo cortometraggio a Puerto Rico.

In Italia partecipa al film Aldilà del lago e all’omonima serie tv. Nel 2011 è co-protagonista nella fiction Angeli e diamanti. Oltre alla carriera televisiva, porta avanti anche in parallelo quella per il cinema. Gira infatti negli anni i film La buca, Bianco di Bubbudoiu e La stoffa dei sogni. Nel 2019 arriva la grande occasione: Cullin gira il suo primo film da protagonista al cinema, intitolato L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca.

Entra poi a far parte del cast de Le indagini di Lolita Lobosco, insieme ad altri giovani talenti come Giulia Fiume e interpreta il ruolo del poliziotto Raffaele “Lello” Esposito.

Curosità e vita privata

Non si hanno molte informazioni riguardanti la vita privata dell’attore sardo. Ciò che si sa, lo si riesce a carpire dal suo profilo Instagram, seguito da quasi 35 mila followers. Le immagini postate sono principalmente dei set lavorativi a cui Cullin prende parte, accompagnate spesso da lunghe riflessioni scritte in didascalia.

Emerge il grande amore per la sua professione, una passione per la scrittura e l’attaccamento per la terra natia, la Sardegna. In qualche foto compare anche un cane: si tratta di Brie, compagno di vita di Cullin da ormai qualche anno.