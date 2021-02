Nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a molte produzioni sia cinematografiche e televisive: ecco chi è l’attore Ninni Bruschetta.

Ninni Bruschetta: chi è?

Il suo volto è uno dei più noti tra gli appassionati di fiction italiane. Ha partecipato infatti a moltissime produzioni nostrane e il suo ultimo impegno è stato con la serie Le indagini di Lolita Lobosco nel ruolo del questore Jacovella, al fianco di Luisa Ranieri.

Ninni Bruschetta è un attore, regista teatrale e produttore di origine siciliana.

Nato il 6 gennaio 1962 a Messina, sin da giovane ha la passione per la recitazione, tanto che nel 1983 fonda la Nutrimenti Terrestri, la sua compagna teatrale. Diventa quindi regista e negli anni realizza numerosi spettacoli.

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato sia per il cinema che per la televisione, prendendo parte a film e fiction molto importanti nel panorama italiano.

Tra i lavori al cinema i più importanti sono stati la Vita che vorrei di Giuseppe Piccioni, Il giudice ragazzino di Robilant, L’uomo in più di Paolo Sorrentino e Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti.

Per quanto riguarda la televisione, Ninni Bruschetta ha esordito nella fiction di successo La Squadra e per moltissimi anni ha fatto parte del cast di Distretto di Polizia. Ha recitato anche in Don Matteo, Fuoriclasse, Squadra Antimafia-Palermo oggi , La moglie del sarto.

Dal 2016, inoltre, entra nel cast della fiction Un posto al sole nel ruolo di Gualtiero Valle.

Nel 2019 ha recitato in Made in Italy, in onda su Prime Video e successivamente su Canale 5. La serie racconta la nascita della moda prêt-à–porter italiana. A partire dal 2021 è nel cast della fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Curiosità e vita privata

Non si sa moltissimo della vita privata dell’attore siciliano. Bruschetta è sposato dal 1995 con la moglie Assia. I due si sono conosciuti casualmente durante un festival a Sorrento nel dicembre del 1994 e l’anno successivo si sono sposati. La coppia ha due figli: Francesco e Anna.

Altra curiosità sull’attore è che per tre anni, dal 1996 al 1999 ha ricoperto il ruolo di direttore al Teatro di Messina, sua città natale.

Distaccandosi dalla carriera nella recitazione, Ninni Bruschetta, nel 2010, ha anche scritto un libro intitolato Il mestiere dell’attore. La prefazione è stata scritta dal cantautore Franco Battiato.

L’attore ha un profilo Instagram ufficiale sul quale pubblica foto relative al lavoro ma anche a momenti trascorsi con la propria famiglia.