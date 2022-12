Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno opinionisti del GF Vip 7 al posto di Sonia Bruganelli. L’influencer italo-americana non vede l’ora di buttarsi in questa nuova avventura e ne ha approfittato per lanciare una frecciatina all’ex fidanzato Luca Onestini.

Soleil Sorge al GF Vip: frecciatina a Onestini

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato i due opinionisti che sostituiranno Sonia Bruganelli, assente nelle puntate del 26 dicembre e del 2 gennaio. A prendere il suo posto saranno due ex Vipponi, ovvero Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Quest’ultima ha approfittato del lancio della notizia per sganciare una frecciatina all’ex fidanzato Luca Onestini.

Le parole di Soleil Sorge

Via social, Soleil ha così commentato l’annuncio dell’ingaggio come opinionista del GF Vip 7:

“Io e Pier opinionisti? First reaction shock! Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista”.

La Sorge è ironica, ma sa benissimo che Onestini non prenderà benissimo il suo ruolo nel reality più spiato d’Italia.

La vecchia frecciatina di Soleil a Luca

Appena entrato al GF Vip, Luca ha così parlato di Soleil: “Quando sono entrato qui la prima volta ero fidanzato. Però lasciate perdere che è meglio. Quello che mi è capitato non penso sia mai successo ad altri. Almeno non è mai successo al GF Vip.

Ma parliamo di storie belle che è meglio. (…) Edo (Tavassi, ndr) ma ti piace così tanto Sole? Secondo me dovresti provarci e dico davvero. Un no ce l’hai già preventivato. A questo punto peggio di così non potrà andare. E se ascolti me allora ti butti. Anche perché pensa che lei è stata con ragazzi peggio di te“. La Sorge non ha preso per niente bene l’attacco e ha tuonato: