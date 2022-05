Cantante e conduttrice televisiva italiana, grazie al suo talento e alla sua simpatia, la grande Iva Zanicchi si è fatta conoscere ed apprezzare in molte vesti. Ripercorriamo insieme alcune delle importantissime tappe della sua carriera.

Chi è Iva Zanicchi

Iva Zanicchi nasce il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio-Emilia.

Insieme all’iconica Mina, la ragazza del Piper Patty Pravo, Milva e tante altre di quegli anni d’oro, è considerata uno dei pilastri della musica italiana e il suo talento le è valso il soprannome di “Aquila di Ligonchio”. Inizia a cantare nelle balere romagnole, fino al suo primo grande successo nel 1964, ovvero “Come ti vorrei”, versione italiana di “Cry to me” di Solomon Burke.

La sua voce l’ha portata a viaggiare per i teatri di tutto il mondo.

Dagli Stati Uniti alla Francia, dall’Australia al Canada e poi ancora Spagna, Brasile, Turchia e Russia. Iva Zanicchi ha prestato la sua voce alle parole scritte da altri importantissimi autori italiani, come Cristiano Malgioglio, Franco Califano e il grande Mogol. Plurivincitrice del Festival di Sanremo, ha anche condotto diversi programmi televisivi di discreto successo.

Un Sanremo da record

La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo è nel 1965, con “I tuoi anni più belli”, brano di Mogol ed Enrico Polito. Non accede alle finali, ma per Iva quella partecipazione è un ottimo trampolino di lancio.

Iva Zanicchi vince Sanremo, per la prima volta, nel 1967. Per quell’edizione condotto dal compianto Mike Bongiorno. La cantante si presenta alla kermesse in coppia con Claudio Villa e insieme cantano “Non pensare a me”. La seconda vittoria Sanremese arriva due anni dopo, nel 1969. Per la diciannovesima edizione del Festival Iva è in coppia con il cantautore romano Bobby Solo e insieme cantano la celebre “Zingara”. La cantante raggiunge il record, non ancora superato da altre colleghe, con la sua terza vittoria a Sanremo. Nel 1974 torna a calcare il palco dell’Ariston con “Ciao cara come stai?”, scritta per lei da Italo Ianne e Cristiano Malgioglio.

Carriera televisiva

Oltre il successo come cantante, Iva Zanicchi si è fatta conoscere anche in qualità di conduttrice televisiva. Tra i tanti successi, è particolarmente ricordata con affetto dai telespettatori per la sua conduzione di “Ok! Il prezzo è giusto”. Il game show di Canale 5 vide la cantante alla conduzione subito dopo Gigi Sabani, ovvero dal 1986. La Zanicchi presentò il programma per ben tredici anni. Dopo di lei, presentarono il programma Emanuela Folliero e la conduttrice e giornalista Maria Teresa Ruta.

Iva Zanicchi negli anni ha anche partecipato a vari salotti televisivi sia in qualità di ospite, sia in qualità di opinionista. La vediamo in questa veste accanto a Elettra Lamborghini, in occasione dell’Isola dei Famosi 2021.

Vita privata

Nel 1967 Iva Zanicchi sposa il produttore Tonino Ansoldi, da cui ha una figlia, ma i due divorziano dopo 9 anni di matrimonio. La cantante non si è mai più sposata, almeno ufficialmente, perché dieci anni dopo il divorzio dal suo primo matrimonio incontra e si innamora di un altro produttore, ovvero Fausto Pinna. I due appunto non si sono mai sposati, ma si considerano come tali.