La Festa degli innamorato è ormai dietro l’angolo, e c’è già chi si sta portando avanti con i preparativi. Se non avete voglia di fare grandi cose ma ci tenete comunque a festeggiare, potrete concentrarvi sui dettagli. Ad esempio, trovando l’ispirazione per una manicure di San Valentino perfetta.

Romantiche ma sempre di classe, le scelte per una Nail art a tema Amore non mancano certo. Fra le proposte più carine del momento c’è quella di Valentina Ferragni, minimal ma estremamente dolce.

Manicure per San Valentino: l’ispirazione da Valentina Ferragni

Il 14 Febbraio si avvicina, e per chi è in coppia si prevede una giornata romantica e all’insegna della dolcezza. C’è chi preferisce festeggiare in grande stile, e chi invece si accontenta di qualche cioccolatino.

Se non avete voglia di esagerare non temete: ci sono tanti piccoli dettagli che vi permetteranno di passare una bella giornata in compagnia della persona amata. Fra le varie opzioni, si può anche considerare l’idea di una bella manicure a tema San Valentino: l’ispirazione più recente arriva dall’influencer Valentina Ferragni, una delle sorelle di Chiara.

Infatti in occasione della festa degli innamorati la ragazza si è portata avanti con una Nail art ideata presso il centro Ministry of Nails di Milano.

Le unghie sono laccate in smalto rosa antico, e presentano una forma a mandorla: la più semplice ed elegante. A corredare il tutto in occasione di San Valentino c’è la decorazione, cioè dei disegnini a forma di cuori, di vari colori. Semplice ma d’effetto, la manicure ha subito fatto il giro del web, spinta dall’idea romantica e chic.

Le migliori idee a tema amore

Per ottenere una manicure a tema San Valentino possiamo scegliere fra diverse opzioni a nostra disposizione. Sicuramente il disegno più gettonato è quello dei cuoricini, che può essere sfruttato tramite tantissime colorazioni e stili diversi. Da quelli stilizzati e in formato line art sulle unghie di Valentina Ferragni fino a quelli più grossi e vistosi. Le idee sono davvero tante, sia per chi vuole puntare su una Nail art più semplice e classica che per le donne che preferiscono qualcosa di più estroso.

Con un po’ di attenzione e cura, e soprattutto con un’unghia abbastanza lunga, sarà possibile creare delle scritte romantiche, come Love. Fra le altre fantasie più gettonate ci sono anche i baci, i palloncini a forma di cuore e gli amorini. Per un’idea originale si potrebbe puntare anche su sfumature più astratte, giocate sempre sui colori must di San Valentino. Per chi invece preferisce rimanere sul classico, basterà trovare il colore giusto per la festa.

I colori da utilizzare

Se parliamo di San Valentino ci sono alcuni colori da utilizzare assolutamente, se vogliamo ottenere una manicure ispirata alla festa. Prima di tutti c’è il rosa, declinato in una qualsiasi sfumatura. Se preferite un look più classico e chic potete puntare sulle colorazioni pastello o sul rosa antico. Per chi invece vorrebbe una manicure ad effetto basta scegliere le colorazioni più forti e vive: il rosso è un’ottima opzione se vogliamo rimanere sul classico.

Altrimenti ci sono le tonalità più pop, come il rosa bubblegum e il fucsia. Per un tocco più glamour si può puntare anche sui glitter: se non apprezzate l’idea di una full manicure con i brillantini potete applicarli solo ad un dito o due per mano. Oppure con la stessa modalità, potete creare una base con un solo colore, per poi alternare altre sfumature di quella tonalità sulle unghie, in una Skittle Manicure sui toni del rosa.