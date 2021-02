Come ottenere un look romantico adatto alla festa degli innamorati sfoggiando delle perfette unghie a tema San Valentino.

Unghie San Valentino

Si avvicina la festa degli innamorati e oltre a preparare i regali per il nostro lui e organizzare una cena oppure una giornata da passare insieme, ci si può dedicare al look da sfoggiare.

Non solo vestiti e scarpe ma anche la manicure è importante per fare colpo e rendere ancora più importante un giorno così speciale per le coppiette. Dimostrare il proprio amore si può anche tramite una nail art a tema che colpisca come le frecce di cupido. Sul web si trovano numerose idee di unghie per San Valentino, basta scegliere quella che ci piace di più e realizzarla sulle proprie mani per un look totally romantic.

Nail art semplici per San Valentino

Per chi predilige lo stile semplice ma chic ed elegante ci sono molte idee per una nail art che sia d’effetto ma sobria. Si potrà optare per colori tenui, nude o scegliere il french con dei piccoli dettagli a tema San Valentino, come i cuori o dei baci, oppure scegliere delle decorazioni geometriche.

Per arricchire la nail art semplice, ma senza strafare si possono utilizzare dei brillantini, glitter o l’effetto cat eye. In alternativa si può giocare sulle alterazioni cromatiche, magari sul rosso che è il colore dell’amore, colorando le unghie con varie sfumature dello stesso colore.

Unghie più estrose per San Valentino

Numerose sono le idee di nail art estrose per San Valentino, per risaltare e dare nell’occhio fino alle unghie. Scatenando la fantasia si possono realizzare le unghie più belle e particolari. Ad esempio si può giocare con il rosa, creando dei cuoricini su due unghie della mano da realizzare con l’effetto velluto o glitterati mentre sul resto della mano si potrà optare per un baby boomer glitterato sul rosa.

Altre opzioni possibili sono: optare per un effetto manicure cromata, che va tanto di moda, con decorazioni a tema San Valentino; giocare con il french realizzandolo a forma di mezzo cuore; optare per un cuore a metà da realizzare su due unghie vicine, magari con il glitter. Le più brave potranno realizzare anche dei disegni sulle proprie unghie: letterine di San Valentino, una coppia che si dà un bacio oppure una semplice scritta. Si può giocare in alternativa con i finish, da quello matte al cat eye fino a quello lucido. Chi lo ha detto poi che per San Valentino si può usare solo il rosso e il rosa? Via libera alle nail art su colori diversi come l’oro, l’argento ma anche il blu: insomma via libera alla fantasia.