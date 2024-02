Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare, lo scontro adesso è sull’assegno destinato ai figli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ilary e Totti in tribunale: oltre 3 milioni spesi al casinò

Continua lo scontro legale tra la showgirl Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti. Al centro della disputa, secondo quanto racconta La Repubblica, c’è l’assegno di mantenimento per i figli che l’ex capitano della Roma deve versare all’ex moglie e spuntano 3 milioni di euro che pare Totti abbia speso per giocare d’azzardo. Totti avrebbe chiesto di versare il 50 % in meno per il mantenimento dei figli rispetto a quanto deciso dal giudice in fase preliminare. Nella sentenza provvisoria, il magistrato aveva stabilito che Francesco Totti avrebbe dovuto versare 12mila e 500 euro al mese più oltre 40mila euro all’anno per le spese scolastiche dei tre figli avuti con la Blasi, Cristian, Chanel e Isabel. Adesso pare che Totti abbia appunti chiesto di abbassare la quota da versare ma, il Tribunale Civile, ha acquisito recentemente informazioni che dimostrano che Totti, nel corso degli ultimi 3 anni, ha fatto dei bonifici verso il Principato di Monaco di circa 3 milioni di euro, con molta probabilità per il casinò. Per questo motivo la richiesta da parte dell’ex capitano della Roma di abbassare del 50 % la quota di versamento per il mantenimento dei figli pare piuttosto discutibile.

Ilary e Totti: chi dei due ha tradito per primo?

Oltre a, come abbiamo appena visto, la richiesta di Francesco Totti di abbassare del 50 % la quota da versare per il mantenimento dei tre figli, al centro della battaglia legale tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi c’è anche la questione relativa la tradimento. Dopo le ultime indiscrezioni infatti si aprirà una nuova pagina del processo di separazione, che mira a capire chi tra i due ex coniugi abbia tradito per primo. Ilary Blasi ha sempre sostenuto che sia stato Francesco a tradirla con Noemi Bocchi, quando appunto erano ancora sposati ma, dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino, il famoso ragazzo del caffè, che ha detto che tra lui e Ilary ci sarebbe stata una frequentazione intima, nessuno ha più la certezza di chi davvero abbia tradito per primo e quindi chi dei due ha maggiore responsabilità di aver causato il divorzio. Tra frecciatine e interviste, lo scontro tra i due continua e continuerà ancora per molto tempo. Intanto, qualche settimana fa è uscito anche il primo libro di Ilary Blasi, “Che stupida. La mia verità”, libro in cui la showgirl racconta la sua verità circa la fine del matrimonio con Francesco Totti, sulla linea di quello che aveva già raccontato nel docu film uscito su Netflix qualche mese fa, dal titolo “Unica”. Come finirà questa vicenda? Impossibile fare previsioni, staremo a vedere.

