Chi è Christopher Leoni: carriera, vita privata, moglie

Christopher Leoni è un modello brasiliano che è riuscito a farsi conoscere nel mondo della moda e delle fiction. Ora è stato inserito nella lista dei concorrenti per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Christopher Leoni: la carriera

Christopher Leoni è un modello brasiliano che, grazie alla sua incredibile bellezza, è riuscito ad affermarsi nel mondo della moda italiana, oltre ad aver recitato in qualche famosa fiction tv. Quest’anno il suo nome è tornato al centro dell’attenzione in quanto è stato inserito nella lista dei concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Christopher Leoni è nato a San Paolo, in Brasile, il 29 settembre 1986, sotto il segno zodiacale della Bilancia. È un attore e modello brasiliano naturalizzato italiano. Ha debuttato nel suo paese come modello e nel 2002 è stato scelto per alcune campagne di moda a Milano. Nel 2012 ha intrapreso anche la carriera di attore ed è stato scelto per alcuni ruoli in fiction di grande successo, tra cui L’onore e il rispetto, Pupetta – Il coraggio e la passione, Il peccato e la vergogna e Il bello delle donne…alcuni anni dopo, riuscendo a farsi notare dal pubblico. Nel 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle e ora si appresta ad approdare anche all’Isola dei Famosi. Christopher Leoni è sempre stato molto riservato per cui non si conoscono altre informazioni che riguardano la sua carriera e il suo patrimonio. La sua bellezza lo ha aiutato molto ad ottenere successo nel mondo della moda, ma ha dimostrato anche di avere molto talento e di sapersela cavare bene anche come attore.

Christopher Leoni: la vita privata e sentimentale

Christopher Leoni è sentimentalmente impegnato con Francesca Versace, la figlia dell’imprenditore e produttore Santo Versace. Insieme a lei ha avuto due figli. La prima è nata nel 2014 ed è stata chiamata Ayla Leonor, mentre nel 2017 la coppia ha avuto il secondo figlio, di cui non si conosce il nome. Il modello brasiliano vive a Milano insieme alla sua famiglia. Francesca Versace, la moglie, è la figlia di Santo e Cristiana Versace e lavora come designer presso l’azienda di famiglia. La donna ha conseguito la laurea in fashion design alla prestigiosa accademia d’arte Central St Martins e ha lanciato una sua linea di borse di lusso. Francesca Versace e Christopher Leoni sono persone molto riservate e hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro storia, per cui non ci sono altri dettagli particolari sulla loro storia d’amore.

Christopher Leoni: le curiosità

Christopher Leoni è un modello brasiliano, ma ha origini italiane. Questo si capisce dal modo in cui ha sempre parlato fluentemente l’italiano. Il suo nome all’anagrafe è Christopher Cassio Martin Meireles. Il cognome Leoni lo ha scelto come nome d’arte. Ha un profilo Instagram in cui ama condividere dettagli e retroscena che sono legati alla sua carriera. Nel tempo libero pratica jiu-jitsu, per cui ha una grande passione. Oltre a praticare questo sport, nel tempo libero ama stare insieme alla sua famiglia e ai suoi figli.