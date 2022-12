Intimo modellante: quale scegliere per le forme

Per coprire le forme e minimizzare le imperfezioni, oltre a seguire una dieta e a praticare attività fisica, l’abbigliamento contenitivo aiuta moltissimo. Sono diversi i capi di intimo modellante da indossare per definire nel modo migliore le forme. Vediamo quale scegliere e i modelli maggiormente in voga.

Intimo modellante

Un tipo di biancheria che è diventato un vero e proprio must al punto che sono tantissime le donne a indossare l’intimo modellante proprio per definire le forme. I capi del genere devono vestire perfettamente la donna e adattarsi al proprio fisico, per cui scegliere la taglia giusta è assolutamente fondamentale.

Un buon capo di intimo modellante deve vestire in maniera aderente, ma senza segnare eccessivamente o togliere il respiro. Permette di valorizzare il fisico nascondendo le imperfezioni senza rinunciare al comfort, anzi.

Si trovano capi davvero ottimi da indossare in ogni occasione per definire le forme e stare bene con sé stessi.

Si caratterizza per tagli laser e senza cuciture che permettono di essere indossati anche sotto i vestiti e renderlo così invisibile. Per coloro che indossano un abito attillato, ma temono che possa mostrarsi un po’ di pancetta, i capi del genere come il body sono sicuramente indicati. Sono in tessuto elasticizzato che permettono di tenere sotto controllo le forme.

Il migliore modello è quello che nasconde le imperfezioni come i fianchi e vada a risaltare il lato B. Per esempio, alcuni shorts possono aiutare ad avere glutei snelli e sodi. Si può indossare in estate e in inverno sotto qualsiasi abito per scolpire il fisico e le forme. Si possono indossare anche tutti i giorni senza causare problemi alla circolazione.

Intimo modellante: modelli

I body, le culotte, ma anche i reggiseni contenitivi sono i capi che fanno parte dell’intimo modellante e che si trovano in tantissimi modelli in commercio. Si trovano modelli pesanti magari arricchiti da zone di compressione che vanno proprio a lavorare sul corpo e i difetti, modellandolo e coprendo gli inestetismi.

Tra i vari modelli, anche il body modellante che ha il compito di rendere il corpo maggiormente armonioso e snello andando a lavorare sui punti maggiormente critici. Solitamente sono capi in nylon e spandex che non favoriscono la traspirazione, quindi non particolarmente adatti durante la stagione calda.

Sono davvero tanti i capi di intimo modellante, come i pantaloncini da indossare sotto gonne e abiti che permettono di modellare la pancia e le cosce, due dei punti maggiormente critici del fisico femminile. I leggings sono un altro capo, particolarmente versatile, da indossare sia per occasioni speciali, ma anche per gli allenamenti.

Gli slip modellanti e contenitivi sono un altro capo da indossare e si trovano versioni contouring che permettono di creare linee pulite e donano un aspetto liscio. Il body è un altro tipo comune di intimo modellante da indossare sotto i pantaloni preferiti, magari a un top. Ci sono poi anche i corsetti e le pancere che permettono di mostrare un addome piatto.

Intimo modellante Amazon

Sono diversi i capi del genere disponibili a basso costo sul noto e-commerce di Amazon approfittando di alcune promozioni. Se si clicca sulla foto si trovano alcune informazioni sul prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori capi di intimo modellante scelti tra i più apprezzati e voluti dagli utenti con una descrizione di ognuno.

1)Triumph True Shape Sensation Bsw

Un body modellante con ferretto disponibile nei colori nero e beige. Un capo che evidenzia le curve del corpo e da indossare sotto ogni vestito. In materiale confortevole e traspirante. realizzato in lycra che si adatta perfettamente al corpo. Un tessuto liscio che rende il reggiseno invisibile sotto i vestiti. Disponibile nei colori nero e beige.

2)Chumian donna corsetto

Un corsetto contenitivo in poliestere e spandex molto leggero e morbido che si adatta perfettamente alle linee e forme del corpo. Ha delle cinghie che sono regolabili con design a U che modella il dorso. Ha cerniera e tre ganci laterali che modellano il corpo. Disponibile nei colori nero e beige e aiuta a migliorare la postura.

3)FarmaMed Ecodrytech leggings modellante

Un leggings a vita alta adatto per ogni attività: yoga, fitness, senza cuciture. Un prodotto 100% di origine italiana che riduce gli inestetismi e migliora la microcircolazione. In poliammide ed elastan, modella l’addome senza stringerlo. Realizzato in una fibra che migliora il benessere della persona. Disponibile fino alla taglia XL di colore nero.

Tra i capi di intimo modellante anche i leggings dimagranti per la stagione invernale.