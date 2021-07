Interrompe il matrimonio e mostra agli invitati un pacchetto: cala il gelo nella chiesa

In Messico una sposa vendicativa smaschera i tradimenti di lui durante le nozze e lo fa con un colpo di scena che lascia ammutoliti gli invitati. Aurora Garcia aveva intuito da tempo che il suo fidanzato, Rafael Martinez, la tradiva, perciò ha pensato di mettere in atto la sua vendetta.

La donna aveva ingaggiato un investigatore privato ed aveva scoperto che il suo fidanzato aveva una tresca con la sua migliore amica. Allora Aurora ha meditato vendetta e, invece di fare la cosa più logica, cioè annullare le nozze, ha deciso di “presentare il conto” quando l’uomo fosse stato più vulnerabile, vale a dire il giorno della cerimonia nuziale. Rafael infatti si sentiva orma al sicuro, dato che era giunto al giorno de lancio del riso senza che nessuno avesse scoperto il suo “segreto”.

E come ha fatto Aurora? Ha seguito gli step della più classica commedia agrodolce Usa: esattamente pochi istanti prima del fatidico “si” che l’avrebbe legata ad un uomo che non la rispettava Aurora ha impugnato il microfono ed ha chiesto agli invitati di aprire una busta che campeggiava sulla sedia di ciascuno. E al suo interno c’erano due foto: in una l’uomo baciava la migliore amica della sposa, in un’altra usciva con lei da un motel.