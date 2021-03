Seguendo la scia di Clubhouse e Twitch, anche Instagram ha deciso di introdurre la funzione delle stanze in diretta: ecco cosa sono e come funzionano.

Stanze in diretta Instagram: cosa sono?

L’esplosione del fenomeno Clubhouse, ha portato i vari social a riformulare i modi in cui comunicare.

Seguendo questa scia, Instagram ha scelto di inserire una nuova funzione: le live rooms. Già lo scorso ottobre aveva aumentato la durata delle live fino a 4 ore consecutive.

La funzione stanze in diretta permette di allargare a un massimo di 4 i partecipanti a una diretta Instagram, 2 in più rispetto a quanto è stato sino ad ora, creando un gruppo di persone che comunicano contemporaneamente.

Instagram, annunciando la nuova funzione ha spiegato gli obiettivi che vuole raggiungere con le live rooms.

Innanzitutto vuole offrire maggiori opportunità creative, ad esempio avviare un talk show, ospitare una jam session e incentivare la co-creazione con altri artisti. E ancora, ospitare domane e risposte, realizzare tutorial.

Ma non solo, con la nuova funzione di live rooms, i creators avranno un’occasione per ottenere ulteriori guadagni. Gli spettatori dal vivo possono infatti acquistare un badge per i loro creatori preferiti, in modo da sostenerli. I partecipanti possono anche accedere alle funzioni interattive di shopping e raccolte fondi.

Come funzionano

Dall’inizio della pandemia causata dal Coronavirus, le live su Instagram si sono diffuse a macchia d’olio. Moltissimi vip e personaggi famosi hanno infatti utilizzato sempre più questo strumento per comunicare con i fans. Ma non solo, anche i content creators si sono affidati alle live per interagire con il proprio pubblico: dagli istruttori ai make-up artists, dai musicisti agli chef, dagli sportivi ai divulgatori.

Con le live rooms Instagram vuole continuare su questa scia. Avviare una stanza è molto semplice. Dalla schermata della Home basta cliccare sul simbolo + in alto e scegliere l’opzione “video in diretta”. Inserire quindi il titolo e premere l’icona “stanze” per aggiungere gli altri partecipanti. Si possono inoltre visualizzare le persone che hanno richiesto di unirsi alla live e anche cercare un nome da aggiungere. Sarà quindi possibile invitare un massimo di 3 partecipanti alla propria diretta.

Instagram, con questa nuova funzione, è intervenuto anche in merito alla sicurezza. Gli utenti bloccati da uno o più partecipanti alla room non potranno più entrarvi. Anche nelle stanze in diretta sarà possibile bloccare persone e commenti, come già avviene ora nelle live classiche.

Le stanze in diretta si presentano quindi come una nuova opportunità per i creatori, un nuovo modo per interagire con la propria community, rendendola sempre più partecipe.