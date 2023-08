Infradito Havaianas: i modelli di tendenza per l’estate

Con dettaglio gioiello, metallizzati e molto colorate, sono le infradito Havaianas disponibili per la stagione estiva per abbinarle ai vari outfit.

Per la stagione estiva si ha bisogno di ciabatte che siano comode e leggere. Tra i tanti modelli, non possono mancare le infradito Havaianas che sono l’accoppiata ideale di questo periodo. Nei paragrafi che seguono scopriamo insieme quali sono le migliore tendenze e i modelli a disposizione dei consumatori da comprare online.

Infradito Havaianas

Più che una calzatura, le infradito Havaianas sono una vera e propria icona di moda e di stile. Sono simboli di libertà, di viaggi esotici, di sole, ma anche di parei colorati e di estate. Sono calzature che fanno rima con la stagione estiva anche perché colorate e perfette da indossare sia in città, ma anche al mare o in sabbia.

Nascono in Brasile intorno agli anni Sessanta e si ispirano al sandalo giapponese Zori. Inizialmente sono di colore blu come simbolo di una nicchia maggiormente esclusiva, poi in verde in onore del Brasile e ad oggi è possibile trovarle in tantissime tonalità e tinte proprio per adattarle alla stagione estiva.

Infatti, in occasione dei Mondiali di calcio del 1998 è stato lanciato il modello Brasil diventato poi un oggetto e articolo di moda di chiunque. Oggi il loro successo continua al punto che sono molto apprezzate e vendute in ogni parte del mondo.

Le infradito Havaianas sono amate da chiunque e apprezzate in tutto il mondo, al punto che anche moltissime influencer le indossano e le hanno elette a calzatura tipica dello street style. Sebbene ne esistano vari modelli, le infradito sono le calzature che piacciono maggiormente e particolarmente apprezzate sia dal pubblico femminile che maschile.

Infradito Havaianas: tendenze

Oggi scegliere un modello di infradito Havaianas è molto difficile dal momento che le tendenze propongono moltissime tipologie indicate per ogni stile e abbigliamento. Oggi cambiano anche in base alle tante tonalità. Non si trovano soltanto nel colore blu, ma anche in tonalità neutra o accesa come il fucsia, il viola, il verde smeraldo.

Si trovano anche varianti che sono impreziosite da glitter o modelli metallizzati o ancora con fantasie animalier oppure floreali. Tra i vari modelli si distinguono anche quelle che hanno la suola molto alta in platform, oltre ad altre tipologie che presentano una suola bassa indicata a coloro che non amano camminare con scarpe dal tacco alto.

Per l’estate, non solo infradito Havaianas, ma anche flip flop con cinturino dietro alla caviglia, ovvero dei sandali che mantengono il piede ben saldo in posizione dando il giusto comfort all’arco plantare. Sono modelli che si ispirano ai brand e al Brasile, quindi molto colorate con la suola a fantasia e arricchite da perline per brillare.

Si possono poi abbinare in tantissimi modi con vari outfit: con shorts e top, ma anche minigonna oppure abito leggero estivo. Si presentano poi in vari dettagli che sono scintillanti e colorati, ma anche impreziositi da caratteristiche uniche e diverse dal solito. Tantissime tipologie con fasce sottili in grado di tenere il piede nella giusta posizione.

Infradito Havaianas: promozioni

Sono calzature diventate ormai un simbolo che sono disponibili a ottime offerte sul noto e-commerce di Amazon dove cliccando sulla foto si possono visualizzare i dettagli. La classifica mostra le tre migliori infradito Havaianas che sono scelte tra quelle maggiormente apprezzate e desiderate dagli utenti accompagnate da una descrizione di ciascun articolo.

1)Havaianas Luna infradito

Un infradito in materiale sintetico con la suola e la fodera in gomma. Un modello senza chiusura né tacco adatto da indossare in ogni momento. Si contraddistingue per i cinturini intrecciati che combinano il giusto comfort e sostegno al piede. Disponibile in vari colori.

2)Havaianas top fashion

Un modello con tacco da 2 cm piatto molto carine e comode disponibile in vari colori da indossare in ogni occasione e momento della giornata.

3)Havaianas top tiras

Si caratterizzano per un design unico che è tipico del marchio, molto semplice e minimalista indicato per ogni outfit e location estiva. Un modello con suola alta che garantisce il massimo confort e sostegno. Si adatta molto bene al piede anche perché leggera e flessibile.

Insieme alle infradito Havaianas, anche i migliori shorts da indossare per la stagione.