Shorts da donna: i modelli per la stagione

Quando le temperature estive cominciano a farsi sentire, è giunto il momento di indossare un capo adatto al periodo e gli shorts da donna sono l’indumento ideale grazie ai tantissimi modelli a disposizione. Nei prossimi paragrafi proviamo a capire quali sono i modelli più adatti per il periodo e le offerte più vantaggiose online.

Shorts da donna

Sono un capo perfetto da indossare in estate perché comodi, leggeri e soprattutto versatili dal momento che si possono abbinare con qualsiasi outfit. Gli shorts da donna sono comodi e freschi, adatti per indossarli in spiaggia o anche durante il tempo, possono anche essere molto eleganti e chic a seconda dell’occasione e dell’abbigliamento idoneo.

Un capo unisex che copre il bacino arrivando fino all’altezza delle ginocchia, ma con il tempo si sono evoluti e si trovano modelli molto corti adatti a tutte, a prescindere dal fisico.

Incominciano a essere indossati intorno ai primi anni del 1900 negli Stati Uniti, per poi entrare di diritto nell’abbigliamento e armadio di ogni donna.

Nel nuovo millennio cambiano nuovamente aspetto e si trovano in una veste più moderna e sofisticata. Le lunghezze cominciano ad accorciarsi e le tendenze propongono anche shorts da donna in jeans sfrangiato per un look grintoso e particolare. Si possono abbinare con qualsiasi abbigliamento: con una camicia bianca per un look originale e classico.

Chi ama osare e sperimentare, può optare per un look originale, lasciandosi ispirare ai look dei festival estivi da indossare con un cardigan leggero e texani alti fino a metà polpaccio o bassi alla caviglia a seconda del gusto di ognuna. Per un look più formale, si può optare per uno shorts da donna a vita alta da abbinare con un top o dei sandali.

Shorts da donna: modelli

Le proposte dei brand per gli shorts da donna sono innumerevoli dal momento che è possibile trovarli in commercio in tantissime varianti. Dai modelli in jeans che sono i più comuni e apprezzati dalle consumatrici sino ai tessuti in seta o cotone che si addicono per la stagione estiva molto calda e afosa oppure in ogni colore e fantasia per un look sbarazzino.

Si trovano shorts da donna in righe multicolor che si alternano in varie tonalità: dal rosa acceso al blu passando per il giallo e l’ocra. Ci sono anche modelli con tasche a scomparsa che ricordano lo stile alla francese oppure con allacciatura laterale. Alcuni marchi li propongono nella versione elegante e molto corti.

Gli shorts in jeans sono un modello che non può assolutamente mancare nel guardaroba e perfetti da indossare sia in spiaggia, magari abbinati al costume oppure durante il tempo libero. Sono modelli in cotone con la cintura in vita e tasche. Sono modelli che presentano una arricciatura nella parte superiore e si possono abbinare a dei crop top in varie fantasie.

Chi è amante dell’avventura ed è dinamico, può optare per degli shorts da donna nello stile cargo, un modello disponibile sia nelle tonalità savana, quali il beige e la terra bruciata, ma anche nelle tinte argilla. Ci sono anche modelli di colore verde militare lunghi fino alle ginocchia e dal taglio maschile con tasche laterali e passanti per la cintura.

Shorts da donna Amazon

Un capo immancabile per la stagione disponibile approfittando di sconti e offerte sull’e-commerce di Amazon. Non appena si clicca la foto compaiono alcune informazioni e caratteristiche al riguardo. Qui sotto una classifica con i migliori shorts da donna che sono tra i più richiesti e apprezzati dalle utenti dell’e-commerce.

1)Amazon Essentials, pantaloncini da donna

Un modello in denim che veste molto comodo sia sui fianchi che sulle cosce. Un prodotto di ottima qualità, molto morbido e liscio che non si deforma. In cotone, poliestere ed elastan. Un modello elasticizzato e molto comodo da indossare in ogni occasione.

2)Irevial pantaloncini donna estivi

Un pantaloncino a vita alta molto corto, elegante con cintura elastica e fiocco decorato in vita. Un modello a matita con cintura che è possibile regolare. Uno shorts che permette di snellire la figura. Sono in poliestere ed elastan, si abbinano a camicie, sandali e scarpe da ginnastica. Disponibili in tantissimi colori. Un modello alla moda disponibile con il 21% di sconto.

3)Adidas 3str shorts

Un paio di pantaloncini sportivi del marchio Adidas, molto corti in nylon con chiusura pull on. Sono pantaloncini bermuda con logo Adidas su un fianco, dalla vita bassa. Un paio di pantaloncini classici nei colori nero, rosso e porpora. In vendita con il 2% di sconto.

