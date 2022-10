Imma Tataranni: i libri da cui è tratta la serie

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è una serie televisiva italiana che si ispira ai romanzi di Mariolina Venezia. Questi ultimi sono editi nel nostro paese da Einaudi e hanno come protagonista proprio Imma, che nella serie è interpretata da Vanessa Scalera (già vista in Squadra antimafia e Distretto di Polizia 11).

Imma Tataranni: tutti i libri di Mariolina Venezia

La storia è quella di un sostituto procuratore della Produca della Repubblica di Matera, appunto la Tataranni, che si trova a risolvere i casi “a modo suo”, anche avvalendosi della sua prodigiosa memoria. L’autrice della serie di libri, come detto, è Mariolina Venezia, scrittrice classe 1961 originaria proprio di Matera che ha fatto della sua terra natale la protagonista del racconto. La saga le ha dato senza dubbio infinite soddisfazioni, come la trasposizione televisiva dimostra, ma nel 2007 l’autrice ha anche vinto il Premio Campiello con il romanzo Mille anni che sto qui, antecedente alle storie del procuratore e non facente parte della serie.

La saga di Imma Tataranni si compone attualmente di quattro volumi, tutti targati Einaudi. Questi sono: Come piante tra i sassi (Imma Tataranni e la storia sepolta) pubblicato nel 2009, Maltempo (Imma Tataranni e gli inciampi del presente) del 2013, Rione Serra Venerdì (Imma Tataranni e le trappole del passato) del 2018 e la Via del riscatto (Imma Tataranni e le incognite del futuro) pubblicato invece nel 2019. Sebbene le storie siano in qualche modo indipendenti, è bene leggerli in ordine di pubblicazione.

Imma Tataranni: le trame dei libri

La serie di Imma Tataranni è liberamente ispirata ai fatti raccontati nei testi sopracitati. Andando per ordine, Come piante tra i sassi presenta per la prima volta la protagonista e il suo lavoro in qualità di procuratore in quel di Matera. Maltempo, invece, racconta le indagini di Imma sul caso della scomparsa di Donata, una ragazza in possesso di informazioni fondamentali che misteriosamente finisce nell’oblio. Rione Serra Venerdì racconta sempre di una scomprsa misteriosa, che questa volta coinvolge un’ex compagna di scuola di Imma, coinvolta quindi in prima persona nell’evento. La via del Riscatto, invece, vede al centro un omicidio la cui vittima è un agente immobilare trovato in strada.

A questi quattro romanzi va aggiunto poi un quinto libro, Ecchecavolo – Il mondo secondo Imma Tataranni che porta il lettore alla scoperta del mondo di Imma, costellato di personaggi, colleghi, suocere invadenti, chiacchieroni e impiccioni. Qui Imma non indaga, ma apre le porte del suo universo agli ormai numerosi fan che la seguono da anni. Il testo è stato pubblicato nel 2021 e ad oggi è l’ultimo giunto in libreria con la firma di Mariolina Venezia.

Considerato il successo della serie, di cui sono già in corso le riprese per la terza stagione, c’è da chiedersi se l’autrice proseguirà con le pubblicazioni delle indagini di Imma Tataranni. Per ora non si hanno notizie di un nuovo capitolo della saga; nel frattempo, dopo un anno dalla messa in onda delle prime puntate della seconda stagione, dal 27 settembre 2022 stanno andando in onda su Rai 1 le quattro puntate conclusive di Imma Tataranni 2. I prossimi appuntamenti sono previsti il 6 ottobre 2022 e il 13 ottobre 2022 su Rai 1.

Chiaramente, c’è sempre tempo di recuperare la serie su Rai Play… oppure partire dalle origini recandosi in libreria!