Imelda Staunton è l’attrice che interpreta la Regina Elisabetta nella quinta stagione di The Crown, ma molti la conoscono per il ruolo dell’insopportabile Dolores Umbridge in Harry Potter.

Imelda Staunton: chi è l’attrice che interpreta la Regina Elisabetta in The Crown 5

Tutti la conoscono come l’insopportabile Dolores Umbridge in Harry Potter, ma Imelda Staunton ha una grande carriera alle spalle ed ora interpreta la Regina Elisabetta nella quinta stagione di The Crown, dopo aver ereditato il ruolo da Olivia Colman e Claire Foy. L’attrice ha il compito di raccontare gli anni più drammatici per la famiglia inglese, con l’incendio al Castello di Windsor, il divorzio tra Lady Diana e Carlo e la morte della principessa.

Imelda Staunton è nata a Londra il 9 gennaio 1956 ed è sposata con Jim Carter, anche lui attore. I due hanno una figlia, nata nel 1993, che si chiama Bessie. A 18 anni Imelda ha deciso di iscriversi alla Royal Academy of Dramatic Art e la sua carriera teatrale è iniziata negli anni ’70, con produzioni importanti con la Royal Shakespeare Company e con il National Theatre. L’attrice ha vinto per due volte il premio inglese Olivier Award, con A Chorus of Diapproval e Il Grano Verde e con il musical Into the Woods nel 1991, in cui ha interpretato la moglie del panettiere.

Imelda Staunton: la sua carriera cinematografica

Nel 1986 ha debuttato al cinema con Comrades – Uomini Liberi. Ha recitato in diversi film, come Molto rumore per nulla, Ragione e Sentimento, La dodicesima notte, Bright Young Things, Nanny McPhee – Tata Matilda. In quest’ultima pellicola ha interpretato Mrs. Blatherwick, la rozza cuoca a cui i bambini continuavano a fare scherzi. Il successo è arrivato nel 2005 con Il Segreto di Vera Drake, con cui ha ottenuto una candidatura agli Oscar come Migliore Attrice. Una pellicola che le ha consentito di aggiudicarsi la vittoria della Coppa Volpi come migliore interpretazione femminile alla 61° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il Premio BAFTA come Miglior Attrice. Dal 2007 al 2010 ha recitato in Harry Potter, interpretando Dolores Umbridge, uno dei personaggi più insopportabile. Nessuno ha dimenticato la sua interpretazione di quella donna vestita di rosa, con occhi cattivi e accusatori. La donna che per punizione ha costretto ad usare a Harry Potter una piuma che al posto dell’inchiostro sfrutta il sangue di chi scrive.

Dopo questo ruolo ha recitato in molti altri film, come Finding Your Feet, in Italia Ricomincio da Noi, uscito nel 2017. Una commedia leggera che incoraggia a non rinunciare ai propri sogni e alla voglia di vivere, nonostante gli ostacoli e l’avanzare dell’età. L’attrice è poi approdata nella serie The Crown, interpretando la Regina Elisabetta, uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Il suo è un compito molto difficile, perché ha dovuto interpretare la sovrana inglese durante gli anni ’90, segnati da eventi molto drammatici. La quinta stagione della serie racconta il divorzio di Diana e Carlo, ormai in crisi da diverso tempo e impegnati in relazioni extra coniugali. Si parla anche del terribile incendio al castello di Windsor, avvenuto nel 1992 e della prematura scomparsa di Lady Diana.