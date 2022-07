Ilary Blasi torna in Italia e sfoggia un nuovo taglio di capelli, un taglio che dopo la vacanza in Africa con i figli ha portato la ormai ex signora Totti a fare una puntata nel salone romano di fiducia Solidani.

Ovviamente non poteva che essere così: ogni cosa che la Blasi fa di questi tempi come e più di prima diventa argomento di gossip e di interesse social. E le foto che Ilary ha postato su Instagram assieme ad un video danno la cifra di questo mood.

Il nuovo taglio di capelli di Ilary Blasi

Dopo un ritocco alla chioma la Blasi ha condiviso su Instagram alcune storie che la ritraggono in un momento di relax.

E sono foto molto belle perché ritraggono Ilary senza trucco e con un outfit casual. L’ultima tappa delle sue vacanze in Afirca era stata Zanzibar, poi però, una volta a Roma, subito dal parrucchiere. Sì, ma quale parrucchiere? Il celeberrimo salone romano Solidani, dove la showgirl e conduttrice è stata affidata a Federico, hairstylist e braccio destro della founder Alessia Solidani.

Ecco la foto condivisa da Ilary Blasi.

Il “must have”: top reggiseno e lacci intrecciati

Nelle foto Ilary appare sdraiata sul divano con un look casual e glamour. E addosso alla bellissima Ilary non poteva mancare il must have dell’estate 2022: top reggiseno e sfoggia un modello nero a triangolo abbinato ai pantaloncini con coulisse con dei lacci intrecciati sul torace davvero molto intriganti.