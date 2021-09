Ilary Blasi è pronta per dire addio alla tv? La conduttrice ha confessato che le prime serate la stancano sempre di più e sogna un futuro dietro le quinte. Quando appenderà il microfono al chiodo?

Ilary Blasi pronta a dire addio alla tv

Dopo aver condotto tanti programmi, molti dei quali reality show, Ilary Blasi sembra essere pronta per dire addio alla tv. La moglie di Francesco Totti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha ammesso che le dirette la stancano sempre di più, motivo per cui preferirebbe lavorare dietro le quinte.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni.

È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte“, ha dichiarato la Blasi.

L’addio, pertanto, non è imminente. Ilary non ha parlato di tempistiche certe, ma ha sottolineato che si darà ancora un po’ di tempo prima di appendere il microfono al chiodo. Per questa stagione televisiva, infatti, dovrà portare a termine la conduzione di Star in the Star, poi si vedrà.

Non esclude, tra l’altro, il fatto di poter presentare un programma al mattino, fascia oraria che le consentirebbe di non fare tardi la sera. Sembra che sia proprio l’orario della prima serata a crearle qualche prolema. Ha dichiarato:

“Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”.

I fan della Blasi, quindi, possono stare tranquilli: il suo addio è ancora lontano e, in un modo o nell’altro, continueranno a sentir parlare di lei.