Ilaria D’Amico e Buffon: il gesto scaccia crisi

Da tempo si parlava di una presunta crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, ma i due hanno deciso di mettere a tacere la questione con un gesto inequivocabile.

Ilaria D’Amico e Buffon smentiscono la crisi

Dopo le voci riguardanti una loro presunta crisi, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono tornati a mostrarsi insieme più uniti e felici che mai durante un servizio fotografico.

Da tempo circolavano voci riguardanti una presunta tensione tra i due a causa delle mancate nozze, ma sulla questione non sono mai emerse conferme. La coppia, che è legata dal 2014, ha avuto insieme un figlio, Leopoldo Mattia, e da tempo Buffon ha firmato le carte di divorzio con la sua ex moglie, Alena Seredova (che nel frattempo ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Nasi). Nonostante tutto sembri filare liscio tra lui e la D’Amico, i due non si sono ancora decisi a fare il grande passo.

Ilaria D’Amico: l’amore

In una delle sue ultime interviste la conduttrice ha parlato dell’amore che la lega a Buffon e ha dichiarato: “Quando ho capito che con Gigi era una cosa seria, ad esempio, sono andata a parlare al mio editore, dicendomi disponibile a lasciare tutto se per lui ci fosse stato un conflitto d’interessi, perché mi ero davvero innamorata”, e ancora: “Lui mi ha risposto: noi ti abbiamo sposata prima.

Sono cose che non si dimenticano”.

I due hanno avuto insieme un figlio, Leopoldo Mattia, ma entrambi erano già diventati genitori durante le loro precedenti unioni sentimentali.