Il Sarto su Netflix: la storia vera

Il Sarto è una nuova serie tv turca da poco disponibile su Netflix. Una serie tv molto appassionante, che sembra essere in parte ispirata ad una storia vera. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Sarto: la serie è ispirata ad una storia vera?



La serie tv Il Sarto, una nuova uscita su Netflix, disponibile da pochi giorni, è ispirata in parte ad una storia vera. Il nuovo show turco ruota intorno ad alcune vicende che sono realmente accadute nella capitale turca di Istanbul, ma essendo principalmente basato su un racconto dell’autrice Gülseren Budayıcıoğlu, che è stato riadattato sul piccolo schermo dagli sceneggiatori Rana Mamatlıoğlu e Bekir Baran Sıtkı, è sicuramente stato arricchito da molti elementi di finzione e da personaggi completamente inventati. Secondo varie fonti, la scrittrice avrebbe tratto ispirazione da alcuni casi che ha affrontato nel corso della sua professione da psichiatra, per questo si ritiene che in parte la serie tv sia tratta da una storia vera, o da più storie vere.

Gülseren Budayıcıoğlu, oltre ad essere una famosa e acclamata scrittrice e presentatrice televisiva, ha iniziato la sua carriera come psichiatra. Diversi romanzi scritti da lei sono stati successivamente riadattati per il piccolo schermo. Nel caso de Il Sarto, il legame non è così immediato. In molti hanno evidenziato un collegamento tra la serie tv e il terzo romanzo della scrittrice, che si intitola Hayata Dön. Questo romanzo racconta la storia di una giovane donna che si chiama Ala e delle sue esperienze traumatiche che ha dovuto affrontare. La vicenda sullo schermo, nonostante riporti aneddoti simili, è sicuramente molto diversa da quella del libro. Risulta, quindi, più probabile che la storia sia stata più che altro ispirata dalle varie interazioni che Gülseren Budayıcıoğlu ha avuto con i suoi pazienti nel corso degli anni.

Il Sarto si ispira a diverse interazioni psicologiche



A questo proposito, in un’intervista rilasciata nel 2023, la scrittrice e psichiatra ha confermato di trarre ispirazione da persone e pazienti con cui ha realmente avuto delle interazioni, evitando sempre di renderli troppo riconoscibili, in modo da tutelare al massimo la loro identità. Nonostante questo è sempre riuscita a costruire dei personaggi molto realistici. Il Sarto è una serie tv che si basa su un’intima esplorazione degli stati psicologici dei suoi protagonisti, reali o inventati, che appaiono come accurate e realistiche rappresentazioni delle emozioni umane. L’autrice, infatti, ha dimostrato di avere una conoscenza davvero molto profonda di questo ambito. Lo show affronta delle tematiche particolarmente complesse, legate all’abuso domestico, alla salute mentale, alle adozioni e alle relazioni in generale. Il tutto è stato realizzato con estremo realismo. La trama ufficiale della serie tv racconta la storia di un famoso e acclamato sarto, che si occupa di un compito importante, quello di confezionare l’abito da sposa della fidanzata del suo migliore amico. I tre protagonisti, però, nascondono dei segreti particolarmente oscuri, in grado di stravolgere completamente le loro esistenze. La serie tv è stata resa disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix.