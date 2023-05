Il Sarto è una nuova serie tv turca disponibile da pochi giorni su Netflix. La prima stagione sta attirando notevolmente l’attenzione del pubblico. Scopriamo se ci sarà un secondo capitolo e quando potrebbe uscire.

Il Sarto, ci sarà la seconda stagione?



La serie tv turca Il Sarto è appena uscita su Netflix, ma sta già attirando l’interesse del pubblico. I fan dell’attore Cagatay Ulusoy, già visto nella serie tv The Protector, ovvero la prima serie Netflix turca di tutti i tempi, e di Şifanur Gül, attrice vista nella serie tv romance Cam Tavanlar, si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione. I due famosi attori sono i protagonisti di questo thriller particolarmente avvincente, ambientato ad Istanbul, dove si racconta la storia di Peyami, un giovane e molto conosciuto sarto che ha ereditato il talento da suo nonno. Dovendo prendersi cura del padre mentalmente instabile, Mustafa, che ha tenuto segreto a tutti dopo la morte del nonno, Peyami è costretto a mettere il suo grande segreto al centro di Istanbul, ma l’incontro con Esvet, una donna piena di segreti, porterà sicuramente uno sconvolgimento alla sua vita.

Secondo quanto emerso dalle testate turche, questo progetto e le storie di questi amati protagonisti potrebbero continuare ad andare avanti per almeno due stagioni. OGM Pictures avrebbe già firmato un accordo con Netflix per produrre tre stagioni della serie tv, che sono state girate contemporaneamente in un unico blocco.

Il Sarto, seconda stagione: quando esce e di cosa parla



Il Sarto avrà sicuramente lo stesso successo di altre serie turche, come The Protector e Love and Anarchy. Si tratta di una serie tv drammatica, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico. In attesa di un annuncio ufficiale di Netflix, possiamo immaginare di poter assistere ad una seconda stagione, e anche ad una terza, di questa serie diretta da Cem Karci e scritta da Rana Mamatlıoğlu e Bekir Baran Sitki. La seconda stagione della serie tv potrebbe uscire tra un anno, durante la primavera del 2024, e potrebbe essere formata da altri 7 nuovi episodi. Una seconda stagione della serie potrebbe riportare i telespettatori all’interno di nuovi segreti e nuovi misteri, coinvolgendoli completamente in una trama ricca di emozioni, amori, tradimenti e colpi di scena.

In attesa di maggiori informazioni sul possibile rinnovo di una seconda stagione, ricordiamo che i protagonisti del primo capitolo sono:

Cagatay Ulusoy : Peyami Dokumacı

: Peyami Dokumacı Sifanur Gül : Esvet

: Esvet Salih Bademci : Dimitri

: Dimitri Olgun Şimşek : Mustafa

: Mustafa Ece Sükan : Suzi

: Suzi Berrak Tüzünataç : Cemre

: Cemre Evrim Alasia

Engin Senkan

Ovviamente per essere sicuri che ci sarà davvero una seconda stagione bisogna aspettare come sempre l’annuncio ufficiale della piattaforma di streaming. Intanto, i fan possono godersi gli episodi della prima stagione, con la consapevolezza che probabilmente le storie dei protagonisti andranno avanti, visto che sembrerebbe che il contratto sia stato firmato per ben tre stagioni, che dovrebbero già essere state girate. In attesa della conferma, non resta che scoprire di cosa parla la prima stagione e quali segreti dovranno custodire i tre protagonisti.