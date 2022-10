Il rapper Fedez ha festeggiato il suo 33esimo compleanno con un party esclusivo all’Hotel Principe di Savoia a Milano. Subito dopo, è partito con la famiglia e alcuni amici per Courmayeur per concedersi un weekend di relax.

Il party esclusivo di Fedez a Milano per i suoi 33 anni

Sabato 15 ottobre, Fedez ha festeggiato i suoi 33 anni a Milano organizzando con la moglie Chiara Ferragni un party super esclusivo riservato solo a parenti e amici. Subito dopo, si è concesso un weekend di vacanza ai piedi del Monte Bianco.

L’evento si è tenuto all’Hotel Principe di Savoia, innegabile punto di riferimento a 5 stelle nel capoluogo lombardo. Al deejay set, c’era Tananai mentre al pianoforte si è esibito The Lazzino.

Le innumerevoli Instagram Stories postate sulla famosa piattaforma social mostrano una location che si contraddistingue per un tripudio di palloncini e una torta con frutti di bosco destinata al rapper. All’arrivo della torta, la Ferragni ha intonato Happy Birthday to You. Subito dopo lo spegnimento delle candeline, non è mancato poi il tradizionale brindisi con bottiglia stappata verso gli invitati.

Si tratta, quindi, di un party decisamente più sobrio rispetto a quello organizzato per il compleanno del 2018, quando l’influencer aveva riservato al marito un punto vendita Carrefour.

Ma allora le cose sfuggirono un po’ di mano alla coppia più amata di Internet.

Cifre da capogiro

Alla festa di compleanno, oltre a Tananai e The Lazzino, hanno partecipato anche Salmo, Achille Lauro, Chiara Biasi, Rose Villian, la neomamma Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti insieme al loro primo figlio Edoardo. Non erano presenti, invece, Louis Sal, compagno di lavoro di Fedez, e Valentina Ferragni, reduce dalla rottura con il fidanzato influencer Luca Vezil.

Sui social, facendo riferimento ai figli Leone e Vittoria, il rapper ha scritto: “Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato”.

La Ferragni, invece, ha scritto: “Tanti auguri all’amore della mia vita, l’uomo che ha cambiato la mia vita sei anni fa e che mi ha aiutata a creare la nostra famiglia dei sogni. Ai futuri felici e appassionanti anni che passeremo insieme”.

Al momento, non è ancora possibile fare una stima reale dei costi del party ma, in considerazione della location ultra schick, non sono mancati innumerevoli commenti sui social rispetto alle cifre spese dalla coppia.

Per quanto riguarda il soggiorno al Monte Bianco della famiglia Ferragnez, partita per Courmayeur per un weekend di relax, è possibile constatare che su Booking una notte nel lussuoso Auberge de la Maison costa circa 540 euro a cotte in camera standard. Per la suit, la cifra lievita a 1.000 euro.