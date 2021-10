Il GF Vip verso il prolungamento: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione anche il GF Vip 6 condotto da Signorini verrà premiato da Mediaset con un prolungamento che, se la notizia dovesse rivelarsi vera, potrebbe addirittura raggiungere i primi mesi del 2022.

Il GF Vip prolungato

La quinta edizione del Grande Fratello Vip era durata ben 5 mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) e la stessa sorte potrebbe toccare al GF Vip 6, per cui – secondo indiscrezioni – Mediaset starebbe valutando un prolungamento del reality show.

La notizia ancora non è stata ufficializzata e non è chiaro come la prenderanno i concorrenti all’interno della Casa anche se, sempre secondo i rumor, è possibile che come per la precedente edizione siano previsti nuovi ingressi. Tra questi sembra che Antonella Fiordelisi sia una delle prossime concorrentia a entrare nel reality show.

GF Vip: i nuovi ingressi

Tra i nuovi ingressi del programma, secondo indiscrezioni, vi sarebbe Antonella Fiordelisi (ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo).

Oltre a lei la produzione del programma ha lasciato entrare nella casa di Cinecittà anche Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani. I due si sono conosciuti durante l’estate 2021 e la loro storia sarebbe diventata subito importante. La stessa showgirl ha infatti svelato che probabilmente convoleranno a nozze una volta usciti dal programma: “Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta.

Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera. Però dai in 100 secondi non era proprio romantica. Ci vuole tranquillità per fare un gesto del genere”, ha affermato.

GF Vip: il rinvio della Talpa

Secondo le ipotesi in circolazione se il GF Vip dovesse essere prolungato è possibile che Mediaset prenda in considerazione l’idea di rinviare ulteriormente il programma La Talpa, alla cui conduzione si era persino vociferato potesse esservi Barbara D’Urso (rimasta nel frattempo al timone del solo Pomeriggio Cinque). La vicenda avrà ulteriori conferme?