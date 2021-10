A sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip è atterrato un drone contenente un messaggio per uno dei concorrenti.

GF Vip: il drone

La vita nella casa del Grande Fratello Vip non smette di essere movimentata per i concorrenti: nelle ultime ore all’interno della villa di Cinecittà è atterrato un drone contenente un messaggio indirizzato a uno dei concorrenti.

Ad aprirlo è stato Alex Belli, che ha letto: “I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”. A chi sarà indirizzato il misterioso messaggio? Al momento sulla questione tutto tace e sono in tanti a sperare che Alfonso Signorini introduca l’argomento nella prossima diretta dello show.

GF Vip: il provvedimento

Nel frattempo il reality show ha deciso di prendere dei provvedimenti contro alcuni dei concorrenti che avrebbero indossato gli occhiali da sole. “Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa”, ha fatto sapere la regia, che a causa della violazione ha dimezzato di 70 euro il budget destinato ai concorrenti.

GF Vip: i rumor su Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip continua a destar scalpore la liaison tra Gianmaria Antinolfi e l’ex tronista Sophie Codegoni. Nelle ultime ore Gianmaria ha confessato che non sarebbe più interessato alla ragazza, con cui nelle ultime settimane è diventato sempre più intimo. L’ex fidanzato di Belen svelerà i motivi della sua decisione? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere se la relazione tra i due proseguirà anche una volta terminata questa edizione del Grande Fratello Vip, che finora non ha lesinato colpi di scena.

Per il momento sembra troppo presto per dirlo.