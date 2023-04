Il caso Alex Schwazer: quanti episodi sono?

Il caso Alex Schwazer sta per debuttare su Netflix. Parlerà della vita dell’atleta, della sua carriera e della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. Un documentario molto approfondito e interessante, con retroscena inediti.

Il caso Alex Schwazer: quanti episodi prevede la docu-serie?



Il 13 aprile 2023, su Netflix, debutterà la docu-serie dal titolo Il caso Alex Schwazer, prodotta da Indigo Stories. Si parlerà di Alex Schwazer, come campione, imbroglione reo confesso, atleta alla disperata ricerca di rivalsa e riabilitazione, vittima di complotto. Passo dopo passo verrà affrontata questa vicenda giudiziaria che ha interessato il mondo dello sport e l’opinione pubblica. Alex Schwazer è stato tante cose, a seconda dei punti di vista personale. E sarà lui, il marciatore che ha vinto una medaglia d’Oro ai Giochi di Pechino 2008 prima di finire nella spirale del doping, il protagonista della docu-serie Il caso Alex Schwazer, che parlerà della sua vita, della sua carriera e della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, in ogni sfaccettatura. La serie tv, che sicuramente riuscirà a sorprendere il pubblico grazie a tanti retroscena inediti, sarà composta da quattro episodi che approfondiranno ogni tappa della storia di Alex Schwazer.

Il caso di Alex Schwazer arriva su Netflix: di cosa parla la docu-serie



La serie racconta la storia di Alex Schwazer, dei suoi successi, della sua caduta e del tentativo di provare a rialzarsi, attraverso le parole dell’atleta, della madre, dell’allenatore, della sua fidanzata dell’epoca, Carolina Kostner, e di altri personaggi che sono stati coinvolti nella vicenda. Un progetto molto importante, nato dall’incontro tra l’atleta e Sandro Donati, allenatore simbolo della lotta al doping e arrestatosi improvvisamente con la nuova positività di Schwazer, nel gennaio del 2016, divenuta poi un vero e proprio intrigo internazionale, fatto di accuse incrociate, complotti e udienze in tribunale. Alex Schwazer ha poi perso la possibilità di partecipare all’Olimpiade di Rio, ma la battaglia legale per riabilitare il proprio nome, rialzarsi e cercare di smascherare quello che secondo lui è un complotto nei suoi confronti, sta continuando senza sosta. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, tutti i retroscena inediti di questa intricata vicenda, che non ha precedenti. Una docu-serie composta da 4 episodi, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, che riuscirà finalmente ad avere un quadro più chiaro e più completo di questa intricata vicenda, che ha lasciato l’opinione pubblica con il fiato sospeso. Una serie tv assolutamente da non perdere, che riuscirà a sorprendere anche coloro che hanno seguito la vicenda nei dettagli, cercando di capire tutto quello che è accaduto all’atleta. I protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari della storia dello sport italiano si metteranno a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità in merito a questa vicenda che ha coinvolto prima di tutto Alex Schwazer, ma non solo. L’appuntamento con questo documentario particolarmente atteso è per il 13 aprile 2023, su Netflix. La piattaforma di streaming continua ad arricchire il suo catalogo con nuovi titoli molto interessanti e assolutamente da non perdere.