Il cambio del tuo guardaroba dall’inverno alla primavera

Quali soprabiti scegliere?

Con l’arrivo della primavera, è tempo di dare un nuovo respiro al tuo guardaroba e accogliere i colori e i tessuti leggeri che caratterizzano questa stagione. Dopo mesi di cappotti pesanti e maglioni avvolgenti, è il momento di fare spazio a capi più freschi e vivaci che riflettano lo spirito primaverile. Ecco alcuni consigli pratici per trasformare il tuo guardaroba in perfetta armonia con l’arrivo della nuova stagione. Iniziamo con i capispalla. Via le giacche bomber e i cappotti, è ora di optare per giacche leggere e trench coat che proteggano dagli eventuali sbalzi di temperatura senza appesantire il look. I trench sono un classico intramontabile che si adatta a ogni stile, dalla versione beige e cinturata per un look elegante, alla variante colorata e oversize per un tocco più audace. Su PRM Italia puoi trovare diverse idee per arricchire e rinnovare il tuo guardaroba. Dimentichiamo, per qualche mese, maglioni e cardigan. Lasciamo alle spalle i modelli in lana e cashmere e optiamo per maglie a maniche corte o cardigan leggeri in cotone o lino. I colori pastello e le fantasie floreali sono perfetti per abbracciare l’atmosfera primaverile, mentre le maglie a righe sono un evergreen che non passa mai di moda.

Pantaloni chiari o scuri?

Per quanto riguarda i pantaloni, sostituisci i jeans scuri con modelli più chiari e dal taglio slim o cropped, che lascino spazio alle caviglie scoperte. I pantaloni in lino o cotone sono ideali per affrontare le giornate più calde con stile e comfort, mentre le gonne e i pantaloncini midi aggiungono un tocco femminile e chic al tuo outfit primaverile. Passiamo ora alle calzature. Via gli stivali e le scarpe chiuse, è tempo di tirare fuori le ballerine, le espadrillas e le sneakers leggere che permettano ai tuoi piedi di respirare. Opta per modelli colorati e vivaci che ravvivino il tuo look e ti facciano sentire subito in sintonia con la nuova stagione. Prima di concentrarti sul design, assicurati che la suola della tua scarpa sia traspirante e soprattutto comoda, perché la salute del piede non va sottovalutata, specie quando si tratta di stare fuori casa per diverse ore, scorrazzando d una parte all’altra della città.

Quali accessori per il nostro look?

Infine, non dimentichiamoci degli accessori. Via le sciarpe di lana e i guanti, è ora di indossare occhiali da sole oversize. Scegli un modello che si adatti alla forma del tuo viso e che offra una buona protezione dai raggi UV. Opta per colori vivaci o montature alla moda per aggiungere un tocco di stile al tuo look primaverile. Poi aggiungi al tuo outfit cappelli di paglia a tesa larga in paglia o in tessuti leggeri. Puoi optare per un cappello floppy per un look boho-chic o un panama sofisticato E non dimenticare borse colorate che donino un tocco di freschezza primaverile. I bijoux minimalisti e le fascette per capelli con fiori e perline sono dettagli perfetti per completare il tuo look primaverile con stile ed eleganza.In conclusione, il cambio del guardaroba dall’inverno alla primavera è l’occasione perfetta per rinnovare il tuo stile e abbracciare l’energia positiva e la vitalità di questa stagione.