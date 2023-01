I milioni di Gunther: quanti episodi avrà la docu-serie?

Non c’è dubbio che Netflix abbia inaugurato l’anno nuovo all’insegna di tante novità: la nuova stagione di Ginny e Georgia, l’esordio della serie Kaleidoscope, i tanti nuovi film in arrivo. Ma un contenuto che forse nessuno si aspettava – e che nessuno poteva immaginare che fosse basato su una storia vera – è I milioni di Gunther.

I milioni di Gunther: durata, numero di episodi, data

Si tratta di una docu-serie che arriverà sulla piattaforma il 1° febbraio 2023 e racconterà la storia di come Gunther IV è diventato milionario. Peccato che non stiamo parlando di un uomo fortunato… bensì di un pastore tedesco! Un cane da più di 300 milioni di dollari, ricevuti in eredità da un contessa misteriosa che avrebbe lasciato tutto al predecessore di Gunther IV, Gunther III, divenuto senza ombra di dubbio il cane più facoltoso sulla faccia della Terra.

La realtà, però, è che la vicenda è più complessa di quello che sembra, specie quando in gioco entra la chiacchierata e discussa figura del tutore del cane, l’imprenditore Maurizio Mian. Vista la quantità di denaro in ballo, le accuse si sono sprecate e la docu-serie vuole far luce sulla realtà dei fatti.

La serie documentario, di stampo investigativo, si comporrà di quattro episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno.

Dunque la visione complessiva di I milioni di Gunther dovrebbe richiedere circa quattro ore. Ad oggi non sono stati resi noti i titoli degli episodi, ma sappiamo che questi verranno rilasciati tutti in blocco il primo di febbraio, così che gli abbonati di Netflix possano raccapezzarsi nella storia con una bella full immersion.

I milioni di Gunther: dettagli sulla serie

I milioni di Gunther è una produzione realizzata per Netflix da Nobo Productions. Gli autori sono due veterani dei prodotti per il piccolo schermo, Emilie Dumay e Aurelien Leturgie. Produttore esecutivo e scrittore, Leturgie vanta anche numerosi progetti televisivi, tra cui le serie Shark Week e Little People Big World, ma si è occupato principalmente di speciali televisivi come Dubai VIP, Monaco VIP, Allô Nabilla e Black in the Saddle. La Dumay è invece una scrittrice, produttrice ed ex membro di troupe televisive, che vanta numerose serie tra cui Planet Primetime, Expedition Unknown, Golden: The Journey of USA’s Elite Gymnasts, The Amazing Race e Bye Nye Saves the World. Quello fatto con I milioni di Gunther è il primo lavoro che li vede collaborare.

Certo, il protagonista indiscusso rimane lui: Gunther. Secondo le fonti di All About Cats, Gunther è l’animale domestico più ricco del mondo, seguito da Nala Cat con un patrimonio netto di 300 milioni di dollari e da Olivia Benson con 97 milioni di dollari. Quest’ultima altro non è che la gatta di Taylor Swift, molto nota ai suoi followers!

Non c’è dubbio che la docu-serie saprà come far scaldare gli animi del web, per l’assurdità della storia e le speculazioni che su di essa ci sono state. Staremo a vedere come il nuovo prodotto Netflix sarà accolto dal pubblico nostrano e da quello internazionale.