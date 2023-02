I migliori outfit della seconda serata del Festival di Sanremo 2023

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 è passata e con essa anche i look scelti dai 14 artisti: la moda si riconferma una grande protagonista

Il Festival di Sanremo 2023 continua la sua corsa: mercoledì 8 febbraio 2023 è andata in onda la seconda serata della 73esima edizione e i restanti 14 artisti in gara si sono esibiti con i loro singoli.

Oltre alla voce, protagonista indiscussa, anche la moda è stata al centro dei riflettori: vediamo insieme i migliori look della seconda serata sanremese.

I look migliori della seconda serata del Festival di Sanremo 2023

Le luci dell’Ariston si accendono, tutto è pronto per dare inizio alla seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La puntata inizia e Amadeus e Gianni Morandi iniziano a condurre.

La prima ad accendere i riflettori è sicuramente Francesca Fagnani, co-conduttrice ufficiale della seconda serata. La giornalista scende per la prima volta le scale dell’Ariston e la luce si proietta tutta su di lei: eleganza e raffinatezza si esprimono in un abito firmato Giorgio Armani Privé, brand che l’ha vestita per tutta la serata.

Abiti elegantissimi, abiti luminosi in grado di esaltare in ogni minimo dettaglio la silhouette di Fagnani.

Il corso della seconda serata si è rivelata entusiasmante dal punto di vista fashion. Le artiste e gli artisti anche questa volta hanno dato modo di esprimere personalità e anima sia attraverso la voce, sia attraverso la scelta di stile.

Inaspettato il look di Madame, arrivata sul palco dell’Ariston in un outfit total white firmato Off White.

Per lei un look candido ma audacissimo, diverso dall’immagine a cui il pubblico era abituato. Stivali alti fin sopra la coscia, minidress stile lingerie (parte posteriore) e blazer doppiopetto visibile sul davanti. Femminile e sicura di sé, Madame ha stupito tutti.

Audace anche Levante, che ha sceso le scale del teatro con un look stile underwear total black firmato Etro. Body di pelle nera e sandali altissimi con plateau largo, Levante ha dimostrato una nuova consapevolezza di sé.

Giorgia ritorna a Sanremo e lo fa con un outfit firmato Dior. Un look sbarazzino ed elegante allo stesso tempo: pantaloncini e casacca blu notte cosparsa di luce e scarpe total black con lacci fin sotto al ginocchio. Una Giorgia nuova ma con quel pizzico di rock che è tipico della sua personalità.

Shari, per la prima volta a Sanremo, si esibisce in animalier da testa a piedi. L’abito è firmato Dolce & Gabbana ed è un tripudio di aderenze, di sensualità e di una giovane freschezza che ha voglia di emergere.

Di audacia ne sa qualcosa anche Rosa Chemical, che debutta sul palco dell’Ariston con un completo total black firmato Moschino. Il mood è abbastanza piccante, tendente all’erotico sadomaso: spille da balia, bustier di pelle e chocker al collo. Dopo le tante polemiche Rosa Chemical ha confermato di essere se stesso a prescindere e questa è la sua cifra stilistica più bella.

Dulcis in fundo, il duo più atteso della 73esima edizione: Paola & Chiara. La coppia torna a Sanremo e decide di vestirsi di stelle. Paola & Chiara scelgono Dolce & Gabbana e il risultato è un tripudio di luce e di glitter (chi le ha in squadra nel Fantasanremo sarà contentissimo). Due abiti lunghi e aderenti cosparsi di paillettes argentate: un effetto strobosferico degno di due icone di stile.