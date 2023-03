Il mondo del cinema e della televisione ormai da anni è di grande ispirazione per quanto riguarda la moda e le tendenze di stile. Insieme ai capi di abbigliamento “classici”, anche il costume da bagno ha avuto una certa rilevanza sul grande e piccolo schermo: ci sono film e serie-tv famosissime in cui il costume è divenuto il vero protagonista: di stile, di sensualità e di grandissima femminilità.

I migliori costumi da bagno visti al cinema e nelle serie-tv: quando la moda diventa storia

Sono moltissime le celebrità che nel corso della storia hanno reso un capo così “semplice” come il costume da bagno un vero e proprio simbolo di stile e di moda. Nonostante siano passati tanti anni e nonostante le mode siano di fatto cambiate nel tempo, ci sono certe immagini che non moriranno mai. Dai costumi interi iconici, ai primi bikini che gridarono scalpore, il costume da bagno si è fatto strada nel mondo dello spettacolo e ha lasciato indelebili le sue tracce sino ai giorni contemporanei. Dimenticarli, dunque, è impossibile.

Portati con estrema femminilità a bordo piscina, in spiaggia in riva al mare e abbinati a pantaloni e gioielli talvolta di lusso, i costumi da bagno hanno conquistato le attrici più belle di tutta la storia del cinema: vi dicono niente i nomi di Liz Taylor, di Marilyn Monroe, di Brigitte Bardot, di Pamela Anderson, Gwyneth Paltrow e Halle Berry? Questi sono solamente alcuni dei nomi, perciò andiamo alla scoperta dei costumi da bagno più iconici della storia del cinema e delle serie-tv.

I costumi da bagno che hanno fatto la storia del cinema e delle serie-tv: donne meravigliose diventate icone di stile

Non si può parlare di costumi da bagno da cinema senza cominciare dalla regina della sensuale femminilità. Marilyn Monroe apre la lista delle donne passate alla storia anche per i costumi indossati sul set. È iconico il costume intero senza spalline che l’attrice ha indossato in Come sposare un milionario. Era il 1953 e Monroe ha sfoggiato un costume in una meravigliosa tonalità corallo con dettagli gioiello sul décolleté e sul fianco: divina.

È il 1958 quando Brigitte Bardot sfoggia per la prima volta un bikini tinta unita nel celebre film Manina. Una scena che l’ha resa celeberrima e che ha aperto le porte a numerose altre opportunità. Nel 1959 è il turno di Liz Taylor, altra iconica personalità del mondo del cinema: in Improvvisamente l’estate scorsa, l’attrice indossa un meraviglioso costume intero total white che, possiamo dirlo, è rimasto un grande evergreen di stile. Anche Sharon Tate ha lasciato il segno in fatto di stile e costumi da bagno: in Piano, piano non t’agitare! del 1967, l’attrice ha indossato un bikini verde mela abbinato a un paio di pantaloni a palazzo fucsia: anni 60 vibes a tutti gli effetti!

Che dire invece del celebre costume di Farrah Fawcett del 1979? La bellissima attrice, sul set di Bruciata dal sole, è entrata di colpo nella storia grazie anche a quel costume intero con lunga zip sensualissima sul davanti: è stato l’inizio di una grande tendenza.

Non si può andare avanti senza citare forse una delle più iconiche attrici in costume da bagno: Pamela Anderson. Tinto di rosso fuoco, tinto di rosa shocking, il risultato non cambia: in Baywatch, storica serie-tv del 1992, Anderson era solita sfoggiare costumi da bagno ad hoc tendenzialmente interi e assolutamente sensuali: impossibile dimenticarla.

Bikini con trama pseudo floreale e colorata di azzurro e rosso per Gwyneth Paltrow. Nel 1999 l’attrice recita ne Il talento di Mr. Ripley e sfoggia un bikini super cool e adatto alla sua fisicità.

In Espiazione, uscito nel 2007, vediamo una Keira Knightley indossare un costume da bagno iconico e perfetto per il tipo di film. Si trattava di un costume intero bianco abbinato a una cuffia dello stesso colore. Ma ce ne sono tanti altri: Cameron Diaz e il suo costume intero total black in A life less ordinary, così come il bikini nero di Angelina Jolie in Tomb Rider.

Il costume da bagno rimane icona di cinema e di serie-tv e la storia dello spettacolo probabilmente ne continuerà a proporre di nuovi.