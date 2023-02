Nel corso degli anni sul palco dell’Ariston, durante le varie edizioni del Festival di Sanremo, sono stati mostrati dei beauty look davvero iconici. Scopriamo insieme quali sono stati i più amati, tra cui quelli di due uomini.

I beauty look sul palco del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più importanti, sia dal punto di vista musicale, ma anche per quanto riguarda la moda e il beauty. Non è sempre stato un successo incredibile, ci sono stati dei periodi bui, come gli anni ’70 e la fine degli anni ’90, in cui ci sono state delle crisi di ascolti e di interesse da parte del pubblico. Nonostante questo, con la complicità anche dei social e delle partecipazioni dei talent show, il Festival è riuscito a risollevarsi, tornando ad essere un evento molto atteso, non solo per la musica ma anche per il glamour.

Oggi, 7 febbraio, partirà la nuova edizione della kermesse, la quarta di fila condotta da Amadeus e il pubblico è in trepidante attesa. In questi settantadue anni, il festival è stato caratterizzato anche da beauty look davvero iconici, che hanno scritto la storia del costume italiano.

I migliori beauty look del Festival di Sanremo

Scopriamo insieme quali sono stati i migliori beauty look del Festival di Sanremo:

Ornella Vanoni – 1966: ha rappresentato la classe e l’eleganza delle cantanti di quell’epoca, con beauty look che puntavano soprattutto sui capelli voluminosi e sul make-up occhi grafici;

Angela Brambati dei Ricchi e Poveri – 1971: è sempre stata una fiera portatrice del taglio molto corto, ma la versione di quell’anno è leggermente più lunga dietro, con frangia micro, davvero molto alla moda. Un look completato con sopracciglia sottili e make-up bianco o azzurro per esaltare i suoi occhi chiari;

Patty Pravo – 1984: la cantante è sempre stata una vera e propria icona, sempre pronta a sperimentare. Il suo look più iconico è quello da geisha futurista, con acconciature di ispirazione giapponese create dall’hairstylist di fiducia Marcello Casoni;

Sabrina Salerno e Jo Squillo – 1991: capelli molto voluminosi e smokey eyes, per dare un’immagine trasgressiva ma leggera, in perfetto tema libertà femminile;

Anna Oxa – 1999: un personaggio molto camaleontico, sempre in perfetto stile, che è passata dal punk del 1978 ai make-up super colorati del 2011. Il look più iconico è quello trasgressivo del 1999, in cui ha scelto capelli lunghissimi con ciocche biondo platino raccolti in una coda e make-up glowy;

Arisa – 2009: ha vinto come nuova proposta, facendo molto parlare di sé. Ha scelto il caschetto con frangetta, i maxi occhiali e il rossetto rosso opaco, per una prima impressione meravigliosa, destinata ad evolversi;

Noemi – 2014: frangetta corta, undercut e colore degradè, in contrasto con un make-up naturale. Un’artista di grande successo, sia musicale che di stile;

Paola Turci – 2017: per cantare un vero inno alle donne, ha scelto un look chic, e ha colpito il pubblico decidendo di lasciare il viso scoperto, senza più nascondere le cicatrici sul viso;

Loredana Bertè – 2019: una vera regina di stile e ribellione, tra pancioni finti, look rock e capelli blu, con rossetto fucsia;

Elodie – 2020: un beauty look incredibilmente cool, con vestito sexy Versace, capello corto platinato e make-up glam firmato Mr Daniel, sexy e felino, che ha colpito positivamente i telespettatori;

In questa lista dei beauty look più iconici del Festival di Sanremo ci sono anche degli uomini.

Achille Lauro e Boss Doms – 2020: si sono presentati sul palco truccatissimi, con rossetto Gucci, che si sono scambiati in un bacio molto discusso;

Damiano dei Maneskin – 2021: giochi di ambiguità, rottura delle regole del genere e sempre uno stile eccentrico, che colpisce. Truccati con favolosi smokey intensi e cangianti di tendenza, hanno ottenuto un successo anche per le loro scelte di stile, nonostante le critiche.