Il red carpet dei Nita Mukesh Ambani Cultural Centre 2023 si è riempito di meravigliosa bellezza. Un abito più bello dell’altro, una luce rara da ammirare e un’eleganza che ha fatto da regina sotto i riflettori intenti a immortalare cotanta luce. Sono numerosi gli outfit che ai NMACC 2023 hanno catturato l’attenzione, ma vediamoli meglio per scovarne tutta la bellezza.

I look più belli e glam dei Nita Mukesh Ambani Cultural Center 2023

Forse vi è capitato di vedere diverse foto circolare sui social media ed è stato anche impossibile non soffermarsi ad ammirarle, considerata la bellezza oggettiva. Il tappeto rosso dei NMACC 2023 ha avuto la grande occasione di vedere sfilare tante personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo in generale e, tra un defilé e l’altro non è mai mancato il senso di stile e quell’aura magica tipica delle stelle. A fare da fil rouge a molti degli outfit che hanno calcato quel red carpet è stata l’India, con i suoi colori, con le sue preziosità in stile Bollywood e con quella voglia di brillare nel bel mezzo della notte.

Zendaya ai Nita Mukesh Ambani Cultural Centre 2023

Impossibile non citare la mise della protagonista di Euphoria. Zendaya, ancora una volta, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il look sfoggiato sul red carpet dei NMACC 2023 è qualcosa di straordinario. Firmato dal designer indiano Rahul Mishra, l’abito in stile sari è formato da una lunghissima gonna con bordo ricamato in veri cristalli, tutti ricamati a mano con estrema precisione. Abbinata alla gonna preziosa c’era una bralette dai colori metallici ed extra luminosi. Ricami, applicazioni, accessori studiati ad hoc: il look di Zendaya ha fatto breccia nel cuore di Mumbai e del mondo intero.

Gigi Hadid e il suo outfit da vera principessa indiana

Anche la supermodella Gigi Hadid non ha saputo resistere allo stile indiano. Arrivata sul red carpet in tutta la sua bellezza, la top model ha pensato bene di interpretare una vera principessa indiana e lo ha fatto con un abito total gold firmato Abu Jani Sandeep Khosla che incarna alla perfezione il classico sari Chikankari. Ci è voluto un anno di lavoro per realizzarlo e considerando il risultato finale, questo è stato impeccabile. Prezioso, doratissimo e con i giusti accessori, il look di Gigi Hadid ha fatto la storia dei NMACC 2023.

Raffinata eleganza anche per Penélope Cruz

Anche l’attrice Penélope Cruz ha scelto un outfit elegante per i Nita Mukesh Ambani Cultural Centre 2023. Il suo abito in chiffon rosa è caratterizzato da una mantella asimmetrica con tanto di piume di struzzo applicate su tutto il perimetro. Il brand è Tamara Ralph e il risultato è raffinato e di un notevole impatto estetico: femminile ed elegante, Cruz ha stupito tutti.

Shraddha Kapoor: il suo outfit ai NMACC 2023 unisce due tradizioni

Anche il red carpet di Shraddha Kapoor ha acceso le luci dei flash. L’attrice, una delle più amate di Bollywood, ha scelto di sfoggiare un abito che unisce alla perfezione la cultura indiana a quella occidentale. Il suo abito per i NMACC 2023 è un sari asimmetrico, composto da un corsetto decorato e da uno strascico molto elegante. Ad aggiungere ancora più originalità gli accessori, come la collana preziosa e i bracciali in stile indiano.

Priyanka Chopra: abito cut out e paillettes ai Nita Mukesh Ambani Cultural Centre 2023

La bellissima Priyanka Chopra ha scelto qualcosa di più audace per i NMACC 2023. L’abito scelto, infatti, è un modello cut out senza spalline, formato da un crop top cosparso di paillettes tendenti al violetto e una gonna dai colori meravigliosamente variopinti. Firmato Aggarwal, l’outfit è stato completato da un paio di sandali Louboutin e da gioielli Bulgari.

Lo stile è stato avvolgente e il red carpet dei NMACC 2023 si è acceso di eleganza scintillante: impossibile non rimanerne affascinati.