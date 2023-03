Il mondo della musica è un mondo vastissimo. Dietro quelle note, però, ci sono delle persone, la cui anima batte per portare avanti una forte passione. I cantanti, dunque, vivono con la musica un rapporto di simbiosi molto forte. Alcuni di loro hanno un grande successo: ma quali sono i cantanti più pagati al mondo?

Chi sono i cantanti più ricchi al mondo?

Che la fama sia legata anche alla ricchezza è ormai assodato. Non a caso, infatti, i cantanti e le cantanti più famosi/e al mondo, sono anche quelli/e più ricchi/e.

L’industria musicale vanta numeri da record e in base ai risultati che un artista ottiene, viene da sé che le cifre possano solamente aumentare.

I 10 cantanti più ricchi e pagati al mondo

I numeri cambiano, le cifre si alzano e si abbassano, perciò è sempre bene rimanere fedeli agli ascolti, alle vendite, ai concerti e a tutto ciò che coinvolge l’immagine di un artista nella sua completezza.

Parlando del 2021, ad esempio, tra i cantanti che hanno guadagnato di più ci sono: Bruce Springsteen con 590 milioni di dollari, Jay-Z con 470 milioni, Kanye West con 250 milioni, Ryan Tedder con 200 milioni, i Red Hot Chili Peppers con 145 milioni, Lindsey Buckingham con 100 milioni, Motley Crue con 95 milioni, Blake Shelton con 83 milioni e infine Taylor Swift con 80 milioni.

Il grande Bruce Springsteen si trova quindi al primo posto dei cantanti più ricchi al mondo nel 2021. L’artista ha infatti ricevuto un guadagnato stimato a circa 590 milioni di dollari, 550 derivanti dalla cessione delle edizioni di tutto il suo catalogo a Sony. Insomma, cifre da record che riguardano tutta una serie di elementi mixati insieme.

Anche i Red Hot Chili Peppers non scherzano niente, nonostante il loro vero boom sia avvenuto ormai diversi anni fa. Il mondo della musica è una sorpresa unica.

La classifica di Forbes cambia le carte in tavola

Come ogni anno Forbes stila la sua classifica dei cantanti più ricchi del mondo e, se si guarda ai nomi sopra citati, le cose cambiano e non di poco. A quanto pare, secondo tale classifica, al primo posto ci starebbe Dr. Dre, considerato il cantante più ricco del globo con un patrimonio pari a 2.37 miliardi di dollari. Taylor Swift, prima decima, secondo Forbes starebbe al 2° posto, con un patrimonio pari a 825 milioni di dollari. Probabilmente la testata si riferisce a tempi più recenti, ma i numeri cambiano notevolmente. Si aggiunge anche la grande Beyonce, reduce da una pluri-vittoria ai Grammy Awards, che secondo Forbes vanterebbe un patrimonio pari a ben 675 milioni di dollari. Non male anche Lady Gaga, che si aggira attorno ai 500 milioni di dollari, mentre Katy Perry pare sia un po’ sopra, con i suoi 530 milioni.

I numeri sono da capogiro e la musica continua a essere uno degli strumenti di intrattenimento e via di fuga per milioni di persone: che mondo sarebbe senza musica? Probabilmente un mondo più vuoto.

I cantanti, nel frattempo, continuano a regalarci emozioni e a essere pagati proprio per questo.