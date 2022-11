Il mondo della moda è in continua evoluzione, non ha mai tempo di prendersi una pausa e di respirare, proprio perché le tendenze corrono più dell’ossigeno e bisogna sempre stare al passo con i tempi e con le novità che essi portano.

Accanto ai brand emergenti, però, esistono brand che hanno fatto la storia del fashion world e che continuano a essere amatissimi di generazione in generazione, pur essendo extra luxury e con prezzi decisamente alti: scopriamoli insieme.

I brand di lusso diventati icone immortali

Ci sono marchi di lusso che più passa il tempo, più è impossibile dimenticarli. Ancora oggi, nonostante siano effettivamente “più vecchi” rispetto ai numerosi brand contemporanei, questi brand continuano a essere tra i più richiesti e i più amati in assoluto.

Un esempio tra tutti? Louis Vuitton: la marca delle marche di lusso, uno dei brand più famosi e lussuosi al mondo. Ha fatto innamorare intere generazioni con le sue iconiche borse, ma non solo. Il brand francese regala spazio a scarpe, cinture, orologi, borse e accessori di ogni tipo, fino ad arrivare anche ai gioielli, anch’essi assai richiesti.

Hermès e Gucci si fanno invece la “lotta” da sempre: il primo negli ultimi tempi sta concentrando la sua attenzione e tutta la sua eleganza in profumi, abiti e accessori e detiene un fatturato plurimiliardario: inimitabile.

Anche Gucci, però, rientra nella categoria dei brand più amati: raffinatezza, classe, eleganza e un fortissimo senso dell’odierno. Gucci è famoso in tutto il mondo e anche oggi sta conquistando cuore e anima di generazioni diverse.

Quando si tratta di fashion brand storici non si può non citare Chanel: raffinata, elegante, preziosa e dall’aura quasi magica, l’eredità di Coco continua a vivere in suo onore e non c’è nulla che risulti fuori posto: impeccabile, eterea, indescrivibile.

Prada è un’altra realtà italiana incredibilmente amata: il mondo Prada abbraccia abiti e accessori, lascia spazio all’assoluta femminilità e ogni sfilata ne è la dimostrazione assoluta. Non è solo il Diavolo a vestire Prada, a quanto pare.

Se si chiama il nuovo lusso, Dolce & Gabbana risponde: i due stilisti, insieme dal 1985, hanno fatto innamorare personaggi dello spettacolo e non solo. Basti pensare a Madonna o alla bellissima Lady Diana, fan del brand dagli inizi. Voglia di sperimentare, di osare e di essere sempre al top del prestigio: questo è Dolce & Gabbana!

Rigore, raffinatezza, linee pulite ed eleganza assoluta: Giorgio Armani è un altro nome destinato a rimanere nella storia della moda per sempre. Icona di lusso per eccellenza, Armani ha sempre a cuore la femminilità e la costante qualità degli abiti che realizza.

Anche Fendi e Versace fanno parte dei brand di lusso più amati al mondo; il primo, fondato nel lontano 1925 è ancora oggi molto richiesto, sia per quanto riguarda l’abbigliamento, sia per quanto riguarda gli accessori, borse in primis. Anche il mondo Versace è assai richiesto: il brand è stato fondato nel 1978 ed è stato protagonista di intere epoche, tra ispirazioni greche, contaminazioni pop e barocche e tanta, tantissima sensualità glamour.

La moda è magia, la moda sa essere immortale, soprattutto quando si tratta di brand che hanno segnato la storia del lusso e che, nel corso degli anni, hanno costruito sempre nuove identità, trovando sempre un nuovo modo di splendere.