La seconda stagione di How I Met Your Father uscirà il 19 aprile su Disney Plus. Un nuovo capitolo di questo amatissimo spin off, che ha conquistato il pubblico. Scopriamo quanti episodi prevede.

How I Met Your Father 2: quanti episodi



Il 19 aprile 2023 su Disney Plus uscirà la seconda stagione di How I Met Your Father, il famoso spin off di How I Met Your Mother. Una serie amatissima dal pubblico, che ha ottenuto un grande successo con il suo primo capitolo. La storia di Sophie e del suo straordinario gruppo di amici è pronta a tornare sul piccolo schermo, con nuovi episodi tutti da scoprire, ricchi di colpi di scena e di novità. Questa serie tv ha ottenuto un successo così grande da parte del pubblico che ha subito ottenuto un rinnovo per la seconda stagione, che è particolarmente attesa. Torneremo a scoprire presto le avventure di Sophie e dei suoi amici, con nuovi intrecci, nuovi risvolti e tante novità da scoprire. I telespettatori verranno riportati nel 2021, quando il gruppo di amici di Sophie, composto da Jess, Valentina, Charlie, Ellen e Sid, sta cercando di capire cosa fare delle proprie vite e come cercare di innamorarsi davvero in un’epoca in cui la tecnologia rende la comunicazione molto diversa e le possibilità di relazionarsi agli altri decisamente infinite. La data di uscita ufficiale per il secondo capitolo di How I Met Your Father è prevista per il 19 aprile 2023 in Italia, su Disney +. La serie ha debuttato su HULU negli Stati Uniti il 24 gennaio 2023 e gli episodi di cui è composta sono 20.

How I Met Your Father 2: la trama



Sophie torna sul piccolo schermo per raccontare a suo figlio come ha conosciuto il padre e cosa è accaduto negli anni precedenti alla sua vita da mamma. Il trailer ufficiale è già stato rilasciato e si comprende che il consiglio dato da Robin Scherbatsky, secondo cui “il tempismo è tutto”, sta dando i suoi frutti. Sophie uscirà con un uomo più anziano di lei, che sarà interpretato dall’attore John Corbett. Il suo gruppo di amici, intanto, dovrà affrontare diversi cambiamenti personali che avranno sicuramente delle conseguenze sulle loro vite. Si parlerà della rottura tra Valentina e Charlie, che sembra non funzionare, della storia d’amore di Ellen e di Jess che decide di tornare sui suoi passi in amore. I cambiamenti per i personaggi saranno tanti e ci saranno numerosi colpi di scena assolutamente da non perdere in questi 20 episodi che compongono la seconda stagione di How I Met Your Father. L’appuntamento con questa attesissima stagione è previsto per il 19 aprile 2023, su Disney Plus. I nuovi episodi riusciranno a conquistare ancora una volta i telespettatori, come è accaduto negli Stati Uniti. Un successo incredibile, non solo per gli amanti di How I Met Your Mother, ma in generale. La piattaforma di streaming offrirà questo titolo molto atteso e anche molti altri tutti da scoprire.