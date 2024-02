Tra i capi di tendenza di questo 2024 ci sono gli hot pants con paillettes. Vediamo insieme, all’interno i questo articolo, come abbinarli al meglio.

Hot pants con paillettes: cosa sono?

Sulle ultime passerelle abbiamo visto tantissimi hot pants, che si apprestano a essere tra i capi più scelti e indossati nelle prossime stagioni calde. Gli hot pants sono quei pantaloni cortissimi che arrivano direttamente dalla moda anni Settanta e hanno “il compito” di allungare le gambe. Per chi non è molto alta, questo tipo di pantaloncini sono perfetti, soprattutto se abbinati a un paio di décolleté o sandali con il tacco. Di hot pants ne esistono di vari modelli e tessuti, ma quelli maggiormente di tendenza sono gli hot pants con paillettes. Le paillettes sono tornate in auge nel 2023, ormai si trova di tutto, dagli abiti, ai top, ai pantaloni, alle scarpe. Gli outfit scintillanti sono quelli che vanno per la maggiore, per questo anche gli hot pants con paillettes sono il capo must have per le prossime stagioni. Sono anche molto facili da abbinare, a seconda dell’occasione per la quale si vogliono indossare. Adesso comunque vediamo insieme 5 tipi di outfit ai quali ispirarsi.

Hot pants con paillettes: 5 idee outfit

Come abbiamo appena visto, gli hot pants con paillettes sono il capo must have per le prossime stagioni calde. Sexy e femminili, in grado di dare quel tocco in più a qualsiasi outfit. Diciamo che gli hot pants con paillettes sono perfetti in particolare se indossati la sera, per andare in discoteca, per una festa o anche per un aperitivo. Ma vediamo adesso insieme 5 idee outfit che possono fare al caso vostro:

Top crop: l’abbinamento perfetto è quello formato da un paio di hot pants color argento con finitura di paillettes abbinati a un top crop di colore nero e ai piedi un paio di décolleté nere con tacco, per un look sexy e super femminile. Total paillettes: un altra scelta ottima, soprattutto per una serata in discoteca, è quella di puntare sempre su un paio di hot pants color argento con paillettes abbinati a un top anch’esso color argento e anch’esso colmo di paillettes. Ai piedi un paio di décolleté con tacco. Pronte per brillare in sala come non mai? Camicia bianca: per un look perfetto per un aperitivo, potete optate per un apio di hot pants con paillettes di colore rosso, abbinati a una camicia di colore bianco, che tende a rendere meno “eccessivo” l’interno outfit. Ai piedi un paio di sandali con tacco basso. Total black: se siete amanti del nero, ecco per voi un paio di hot pants con paillettes di colore nero abbinati a una maglia a maniche lunghe anch’essa nera. Ai piedi un paio di slingback nere. Hot pants con paillettes oro: l’argento e l’oro sono i colori più indossati quando si tratta di paillettes. I vostri hot pants con paillettes color oro potete abbinarli con un top bianco o nero.

GLI ARTICOLIO PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze moda: a chi stanno bene i pantaloni barrel?

La tendenza must have del 2024 è la gonna sopra i pantaloni