Con i primi freddi che si stanno facendo sentire e le temperature rigide di questo periodo, bisogna pensare a come riscaldare l’ambiente consumando poco. Tra le tante soluzioni, la migliore al momento è Handy Heater, una stufetta elettrica veramente ottima di cui qui vi spieghiamo il funzionamento e i vari utilizzi.

Handy Heater

Per riscaldarsi quando le temperature sono rigide durante la stagione invernale, sono diversi i modelli di stufetta elettrica che si trovano in commercio e Handy Heater è la migliore per una serie di caratteristiche e di utilizzi di questo prodotto. Una stufetta molto piccola dalle dimensioni compatte e leggere che sta in una mano.

Un modello molto piccolo e dal design sottile che è possibile portare con sé ovunque si vada. A prescindere dal luogo in cui si trova, che sia a casa o in ufficio, consente di riscaldare l’ambiente in pochissimo e a differenza di altre stufette o metodi di riscaldamento consuma soltanto 400 watt, quindi evita i costi esosi in bolletta.

Una stufetta come Handy Heater è sicuramente la soluzione efficace e l’alternativa migliore a chi non può avere un impianto di riscaldamento nella propria casa a causa delle dimensioni contenute dell’appartamento. In poco tempo si può beneficiare del tepore e del calore della propria casa in modo da affrontare l’inverno sotto un altro aspetto.

Si può spostare dal bagno al salotto o viceversa a seconda delle proprie necessità e inoltre non ha neanche i fili per cui non vi è rischio di inciampare o ingombrare. Scalda superfici dalle dimensioni medio grandi e si può trasportare anche con una mano sola proprio perché molto piccola e compatta.

Handy Heater: funziona?

Possiamo assolutamente assicurare, dal momento che l’abbiamo in casa, che questa piccola stufa dal design sottile e maneggevole, funziona molto bene, come abbiamo avuto modo di verificare. Ha un termostato con il display digitale con il quale è possibile regolare la temperatura a seconda delle proprie necessità e che va da un minimo di 15° a un massimo di 32.

Diffonde il calore in maniera uniforme ed estesa, in modo da beneficiare del tepore all’interno della propria abitazione. A differenza di altri modelli di stufe a gas o elettriche, è molto sicura, inoltre è testata e pratica per tutta la famiglia. Una stufetta elettrica che dispone di timer per lo spegnimento automatico ed è silenziosa per cui non arreca fastidio di nessun tipo.

Ha un nucleo termico ha due velocità che permette di risparmiare e di consumare meno energia possibile. Ha un consumo molto basso, infatti consuma soltanto 400 watt, il che è veramente pochissimo se si prendono in considerazione gli altri impianti di climatizzazione per l’ambiente. Dotata di un rivestimento in plastica che evita le scottature e gli elementi sono in termoceramica per cui è sicura anche per i bambini che possono tenerla in camera senza problemi.

Molto silenziosa e scalda ambienti della superficie di 23 metri quadrati.

Handy Heater: utilizzi

Usare questa stufetta elettrica è molto semplice e facile dal momento che basta semplicemente attaccarla alla presa di corrente e beneficiare così del tepore e del calore che è in grado di diffondere. Si può posizionare in qualsiasi stanza della casa: bagno, ufficio, sala, compreso la roulotte e il camper.

Handy Heater, dove acquistare

Per chi fosse interessato all’acquisto di Handy Heater, considerando che è originale ed esclusivo, non si può reperire online o nei negozi fisici. Noi ci siamo collegati al sito ufficiale del prodotto, compilato il modulo e inviato approfittando della promozione di una stufa a 59€, ma con diverse offerte da valutare. Per il pagamento, si può scegliere se usare Paypal, la carta di credito o anche alla consegna della merce al corriere con contanti.

Handy Heater, recensione e testimonianze

Qui è possibile leggere alcune opinioni dei consumatori che hanno comprato il prodotto e ne sono rimasti soddisfatti:

Una stufetta economica, dai bassi consumi che riscalda in poco tempo e da cui non mi separo mai. (Giulio)

Handy Heater è la stufetta ideale: la uso in ufficio per riscaldare l’ambiente e dare un aspetto diverso al luogo. Funziona davvero e la consiglio a tutti. (Mirella)