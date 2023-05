Hair theory: cos’è il trend virale su TikTok

L’hair theory, ovvero la teoria dei capelli, è il trend del momento sul social di TikTok. In poche parole, l’acconciatura che scegliamo dice molto di noi e della nostra personalità. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire di cosa si tratta.

Hair Theory: che cos’è?

TikTok è sicuramente uno dei social più utilizzati e amati degli ultimi anni, soprattutto dalla generazione Z. Nell’ultimo periodo sta spopolando, anche tra influencer e celebrities, l’hair theory, ovvero la teoria dei capelli. L’hashtag hair theory ha già ottenuto più di 102 milioni di visualizzazioni nel giro di poco tempo. Tutti insomma vogliono provarla per vedere cosa fa. Ma, in cosa consiste l’hair theory? In pratica possiamo vedere come acconciature diverse impattano sul nostro viso, dando agli altri una percezione di noi molto diversa a seconda dell’acconciatura scelta. Non è certo una cosa nuova, ma poter vedere effettivamente come cambiamo a seconda dell’acconciatura è senza dubbio molto interessante, per questo l’hair theory è diventata virale nel giro di pochissimo tempo. Secondo l’hair theory non sarebbe infatti solo il nostro aspetto a cambiare ma anche la percezione che gli altri hanno di noi, o che noi abbiamo di noi stessi.

Grazie ad acconciature che vanno dai capelli morbidi e lunghi alla coda di cavallo, l’impressione che si ha di una persona sembra davvero cambiare radicalmente. Grazie alla hair theory potremo quindi scegliere l’acconciatura che non solo ci piace di più ma che ci fa anche sentire più sicure di noi stesse. I capelli hanno davvero il potere di trasformare il proprio look, infatti la lunghezza, il colore e la consistenza danno un impatto al modo in cui gli altri ci percepiscono.

Con l’hair theory è possibile quindi giocare col proprio volto, oltre che trovare l’acconciatura perfetta. Gli utenti e gli influencer che hanno provato l’hair theory hanno confermato che è davvero molto affidabile. Se non avete ancora provato è arrivato quindi il momento di farlo!

Hair Theory: quanto dicono i capelli di noi?

La teoria dei capelli è diventata virale in pochissimo tempo proprio perché in tanti credono che i capelli dicano qualcosa della nostra personalità. Trovare il look giusto rappresenta un punto di forza, non solo ci fa sentire più belli, ma ci trasmette anche tanta energia e sicurezza. In questo modo è possibile affrontare la vita in modo diverso. Vediamo ora insieme alcuni look: