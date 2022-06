La bellezza della moda è che non smette mai di stupire. Che si tratti di tendenze nuove o revival, che si parli di abbigliamento, accessori o capelli, la parola d’ordine è sempre una: sorprendere. E l’obiettivo viene raggiunto, spesso e volentieri.

Soprattutto per quanto riguarda il look e, in particolare, i tagli o i colori dei capelli, i trend riescono quasi sempre a lasciare il segno; merito anche delle personalità pubbliche che ne diventano in un certo qual modo portavoce e, negli ultimi tempi, delle tendenze di bellezza che vengono diffuse su social network come TikTok.

Uno degli ultimi trend in fatto di capelli è il cosiddetto taglio hair horn, che potremmo tradurre letteralmente con “corna di capelli”.

Cosa è il taglio hair horn

Prima ancora che Iris Law, figlia di Jude Law e Jodie Frost, lo sfoggiasse sul red carpet del 75esimo Festival di Cannes, l’hair horn aveva raggiunto una certa popolarità su TikTok, con l’hashtag specifico che aveva sfondato il tetto degli oltre sessanta milioni di visualizzazioni e un’attenzione davvero molto particolare.

Stiamo ovviamente parlando di una tendenza che, come sottolineano gli stylist, ha origini nel passato e prende dunque ispirazione da altri decenni, quelli in cui il punk e l’emo la facevano da padroni.

Come amiamo sottolineare spesso, infatti, i trend vanno e vengono e questo particolare look non fa certo eccezione, sebbene non si conosca chi o cosa abbia dato origine a questo revival.

Lo stile hair horn è esattamente ciò che sembra dal nome: due ciuffi inclinati di capelli su entrambi i lati della testa, rivolti verso l’alto e fissati con pasta di cera a formare delle corna a punta.

Come realizzare il taglio hair horn

Stiamo parlando di un look che si presta ovviamente bene con un taglio molto corto e che risulta adatto sia per le donne che per gli uomini; anzi, ricorda molto proprio lo stile di alcune rockstar degli anni Ottanta e Novanta: Keith Flint dei Prodgy lo ha sfoggiato durante un concerto nel 2011, ad esempio.

Per qualcuno sono sicuramente delle corna, per altri rappresentano più orecchie di gatto; tutto dipende dallo stile di ogni persona e da come riesce ad adattarlo per soddisfare la propria personalità.

Questo particolare look da diavoletto (o da gatto) conferisce infatti all’immagine una certa sicurezza e una forte autostima.

Realizzarlo, come dicevamo, è anche piuttosto semplice: ciò che conta è tenere ben sollevati e simetrici i ciuffi ai lati della testa. Si abbina bene con una pixie molto corto, una frangia, ma anche con acconciture più lunghe che lasciano però la possibilità di isolare le due parti in evidenza.

Secondo alcuni esperti di moda e capelli, si tratta principalmente di una tendenza che vuole rompere gli schemi tradizionali, uscendo dai canoni della bellezza convenzionale e dando nuovi spunti per creare acconciature sempre più personalizzate e meno standard, partendo dai classici mullet e pixie per evolversi in qualcosa di diverso e che, certamente, non passa inosservato.

Audace e provocatorio, ma non per questo meno affascinante e sensuale.