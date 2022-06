Trend capelli estate 2022: tagli e colori

L’arrivo della bella stagione coincide generalmente anche con il cambio di look: dall’abbigliamento all’aspetto fisico, passando per i capelli e il trucco, tutto viene in qualche modo rivisto e adattato alle tendenze del momento.

Ciò accade in special modo durante il periodo estivo, appunto, che è sempre particolarmente ricco di spunti interessanti che arrivano dal mondo della moda e dai personaggi dello showbusiness.

Si leggono le riviste di settore e si guardano i social, Instagram in particolare, per cercare di capire quali sono i trend del momento e quale look sfoggiare per l’estate, senza perdere però la propria personalità o rischiare di imitare eccessivamente qualcuno.

Vediamo dunque, soffermandoci in particolare sui capelli, quali sono le tendenze sui tagli e i colori che andranno per la maggiore in questa estate 2022.

Trend capelli estate 2022: corti o lunghi?

La prima domanda non può che riguardare il taglio, che in alcune circostanze può diventare anche un vero e proprio incubo: l’entusiasmo porta infatti spesso a chiedere quello che vediamo nella rivista o che l’attrice che ci piace porta da tempo con risultati davvero eccezionali.

Talvolta ignoriamo però che, soprattutto quando si parla di taglio corto, la star in questione ha spesso sempre a disposizione hairstylist che le garantiscono di essere impeccabile in ogni circostanza.

Morale: se non siete in grado di gestirli e non potete andare frequentemente dalla parrucchiera per dargli una sistemata, evitate i capelli corti che necessitano troppo impegno per risultare perfetti come quelli della modella nella rivista.

Se invece vi sentite di osare e sapete di poterli tenere a bada, allora sappiate che i trend di questa estate 2022 vedono andare per la maggiore il bixie e il mullet.

Del resto estate è anche sinonimo di caldo torrido e la comodità del capello corto, che può essere lavato con più frequenza e si asciuga rapidamente, ha davvero ben pochi rivali.

Capelli corti estate 2022: dal bixie al mullet

Il bixie è sostanzialmente la fusione tra il pixie cut, per capirci quello della principessa Charlène di Monaco, ovvero il corto per antonomasia, e il bob, una sorta di caschetto. In pratica stiamo parlando di un taglio corto ma che presenta una certa morbidezza. Simbolo di questa moda, ormai da molti anni, è l’attrice Sharone Stone, che ama portarlo solitamente pettinato all’indietro. Rebecca Hall ha invece sfoggiato un meraviglioso bixie in avanti proprio durante l’ultima edizione del Festival di Cannes.

Lo scorso autunno è inoltre tornato alla ribalta un classico degli anni Ottanta, che promette di imporsi anche nella stagione estiva in arrivo: il mullet, ovvero il taglio preferito dalle ragazze un po’ rock che amano osare e cambiare frequentemente look. Liscio o riccio, con frangia lunga o corta, fa sempre la sua notevole figura.

Trend capelli estate 2022: i colori

Deciso il taglio di capelli da sfoggiare durante l’estate 2022, rimane da prendere la decisione riguardante il colore. Naturali o tinti? Classici o stravanganti?

Ci sono tonalità che attraversano indenni stagioni e tempo, senza mai passare di moda: il biondo, il castano e il nero non spariranno mai e possiamo dire che fanno a prescindere tendenza con la loro esistenza, in qualunque gradazione si decida di declinarli.

Ma negli ultimi anni, soprattutto sui tagli corti e anche sulle punte dei capelli lunghi, si è osato un po’ di più e lo si è fatto a qualunque età: colori come il viola, il rosa, ma anche il verde o il blu non sono più soltanto prerogativa delle ragazzine.

Scommettiamo che ne vedremo tanti anche in questa estate 2022, nonostante rimangano imprescindibili i classici riflessi di luce sul biondo e il nocciola.