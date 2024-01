Ieri sera, a Los Angeles, si è svolta la 75esima edizione degli Emmy Awards. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i migliori beauty look visti sul red carpet.

Emmy Awards 2024

Ieri sera, 15 gennaio 2024, si è svolta a Los Angeles, la 75esima edizione degli Emmy Awards. A trionfare, come da previsioni, sono state “Succession”, che si è aggiudicata la statuetta come miglior serie drammatica, e “The Bear“, che invece ha vinto come migliore serie commedia. Alla serata hanno partecipato numerose star, che hanno sfilato sul red carpet. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i migliori beauty look visti ieri sera.

Emmy Awards 2024: tutti i beauty look sul red carpet

Come abbiamo appena visto, ieri sera c’è stata la cerimonia di premiazioni degli Emmy Awards, ovvero gli Oscar della televisione. Vediamo adesso insieme quali sono stati i migliori beauty look visti sul red carpet:

Selena Gomez: la donna più seguita su Instagram era presente agli Emmy per la serie tv “Only Murders in the Building 3″. L’attrice e cantante si è presentata sul red carpet sfoggiando un rossetto in una tonalità burgundy matt che non è passato certo inosservato e che si adattava perfettamente all’abito nude con decoro floreale in paillettes. Come acconciatura ha optato per un raccolto con ampio ciuffo a S a dare ancora più risalto al volto.

la donna più seguita su Instagram era presente agli Emmy per la serie tv “Only Murders in the Building 3″. L’attrice e cantante si è presentata sul red carpet sfoggiando un rossetto in una tonalità burgundy matt che non è passato certo inosservato e che si adattava perfettamente all’abito nude con decoro floreale in paillettes. Come acconciatura ha optato per un raccolto con ampio ciuffo a S a dare ancora più risalto al volto. Simona Tabasco : l’attrice italiana, protagonista della serie tv “The White Lotus”, ha sfilato sul red carpet con un vestito midi caratterizzato da una gonna a ruota, abbinato a un rossetto rosa molto femminile e a make up viso leggermente ambrato.

: l’attrice italiana, protagonista della serie tv “The White Lotus”, ha sfilato sul red carpet con un vestito midi caratterizzato da una gonna a ruota, abbinato a un rossetto rosa molto femminile e a make up viso leggermente ambrato. Jenna Ortega: la giovanissima attrice protagonista della serie tv “Mercoledì“, ha sfoggiato un trucco leggero che le ha donato un aria ancora più sbarazzina. Fard, labbra nude e matita nera interna.

la giovanissima attrice protagonista della serie tv “Mercoledì“, ha sfoggiato un trucco leggero che le ha donato un aria ancora più sbarazzina. Fard, labbra nude e matita nera interna. Suki Waterhouse : la compagna dell’attore star della saga di “Twilight”, ovvero Robert Pattinson, ha sfilato sul red carpet mostrando il suo pancione. L’attrice è infatti incinta. Suki ha indossato un abito rosso con gonna voluminosa e aperture laterali lasciando i capelli sciolti mostrando le sue onde libere e imperfette.

: la compagna dell’attore star della saga di “Twilight”, ovvero Robert Pattinson, ha sfilato sul red carpet mostrando il suo pancione. L’attrice è infatti incinta. Suki ha indossato un abito rosso con gonna voluminosa e aperture laterali lasciando i capelli sciolti mostrando le sue onde libere e imperfette. Monica Bellucci : l’attrice italiana ha partecipato agli Emmy Awards come accompagnatrice del regista Tim Burton. Per l’occasione l’ex moglie di Vincent Cassell ha indossato un abito smoking caratterizzato da pantaloni neri a zampa di elefante e da una camicia bianca con rouches. Per il make up, Monica ha scelto il classico trucco da sera, lasciando i capelli sciolti e perfettamente ordinati.

: l’attrice italiana ha partecipato agli Emmy Awards come accompagnatrice del regista Tim Burton. Per l’occasione l’ex moglie di Vincent Cassell ha indossato un abito smoking caratterizzato da pantaloni neri a zampa di elefante e da una camicia bianca con rouches. Per il make up, Monica ha scelto il classico trucco da sera, lasciando i capelli sciolti e perfettamente ordinati. Rachel Brosnahan: la protagonista della serie televisiva “La fantastica signora Maisel” si è presentata sul red carpet con un abito color prugna con bretelle, corsetto e spacco laterale. L’attrice ha scelto un trucco leggero, mentre ha preferito lasciare i capelli sciolti e lisci.

la protagonista della serie televisiva “La fantastica signora Maisel” si è presentata sul red carpet con un abito color prugna con bretelle, corsetto e spacco laterale. L’attrice ha scelto un trucco leggero, mentre ha preferito lasciare i capelli sciolti e lisci. Sabrina Impacciatore: l’attrice romana ha sfoggiato un rossetto rosato abbinato a uno smokey eyes. Per quanto invece riguarda l’acconciatura, Sabrina ha sfoggiato un taglio scalato lungo e ondulato.

