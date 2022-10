Grimcutty: trama e cast del film horror

Grimcutty – Nutri la tua follia è un film di genere horror sbarcato su Disney Plus, per la precisione su Star, il 10 ottobre 2022 e targato Hulu. Il film vede alla regia John William Ross, regista originario di Tulsa (Oklahoma). Il 42enne laureato in produzione cinematografica e televisiva, è noto proprio per la sua prudizione d’impronta horror, fino ad ora però limitata a un pubblico piuttosto ristretto.

In particolar modo è noto per The Thing in the Apartment (2015) and Things Are Really Insane (2012).

Grimcutty – Nutri la tua follia: la trama dell’horror

Possiamo considerare Grimcutty – Nutri la tua follia come un vero e proprio esordio, per lui, nel mondo delle grandi produzioni. La storia, dalle tinte fosche e spaventose, ha come protagonista inatteso un mostro decisamente al passo con i tempi: un meme di internet terrificante, che cresce e si alimenta dell’isteria dei genitori.

A essere colpita in particolar modo è una famiglia con due figli che si ritroveranno protagonisti nella lotta contro il mostro. Tuttavia, dal suo avvento, viene turbata la quiete dell’intera comunità: quando il meme viene liberato riesce infatti a manipolare tutti quello che lo circondano e ad aizzare le famiglie e i loro membri l’uno contro l’altra, arrivando anche a scene estreme come genitori che uccidono i figli e viceversa.

La polizia non immagina neanche l’origine reale di certi delitti e la paranoia comincia ormai a dilagare in città.

La domanda è se i due ragazzi riusciranno o meno a intrappolare di nuovo il mostro oppure se periranno come tanti altri sotto la sua mano.

Grimcutty – Nutri la tua follia è quindi un altro film di paura che si rifà al filone nuovissimo dei social network di cui fanno parte anche pellicole come Friend Request e Unfriended, che orbitano sempre attorno al mondo di internet. Sembra che le insidie dei social stiano fornendo materiale utile anche all’immaginario del terrore, per quanto le prime recensioni di Grimcutty trapelate su internet sembrino restituire un’idea un po’ delusa della realizzazione della storia. Non resta che vederlo, però, non capire davvero di cosa si tratta.

Ma prima scopriamo il cast coinvolto del film.

Grimcutty – Nutri la tua follia: il cast completo

Del cast di Grimcutty – Nutri la tua follia fanno parte Usman Ally (già visto in VEEP e in A Series of Unfortunate Events) nei panni di Amir Chaudhry affiancato da Shannyn Sossamon (Wayward Pines, Sleepy Hollow) che sarà invece Leah Chaundhry.

Troveremo al loro fianco Sara Wolfkind in qualità di Asha Chaundhry, Calan Farris (visto in Gabby Duran & the Unsittables) come Kamran Chaundhry. Troviamo poi Brenda Schmid come Tracy Johnston, Alona Tal (SEAL Team) e Kayden Alexander Koshalev (Search Party, The Tragedy of Macbeth). Joel Ezra Hebner si presterà invece al ruolo del cattivo di Grimcutty – Nutri la tua follia: l’attore è noto anche per The Beast of Bray Road, The Brides of Sodom Frankenstein Reborn Orgy of the Damned. Completa il cast Tate Moore (Hannah Royce’s Questionable Choices, Foolish Smarts and How to Lose Them) che sarà Cassidy Johnston.