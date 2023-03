È l’attrice che in Stranger Things interpreta la bella Chrissy Cunningham, una delle ragazze più popolari della scuola. Nella vita reale, però, lei è Grace Van Dien e di professione fa l’attrice: scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita.

Grace Van Dien: chi è l’attrice di Stranger Things

Grace Van Dien, conosciuta più comunemente solo come Gracie, è nata a Los Angeles il 15 ottobre 1996 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 26 anni. La giovane ragazza ha vissuto a Los Angeles la sua intera vita e lo ha fatto a fianco di quattro fratelli e sorelle: Cappy, Maya, Celeste e India.

Il mondo dell’arte e della recitazione è di casa: suo padre, infatti, è Casper Van Dien, noto attore americano, ma Grace Van Dien è anche bisnipote di un altro grande del cinema: Robert Mitchum. Insomma, la recitazione è di casa e la giovane attrice non poteva che non seguire quella strada. Non a caso, infatti. Grace Van Dien è cresciuta con la forte passione e l’altrettanto forte desiderio di diventare anch’ella un’attrice di professione. Quando ancora era piccola, infatti, la piccola Gracie era solita seguire il padre sui vari set cinematografici e non mancavano occasioni in cui lo stesso Casper Van Dien le affidasse qualche piccola battuta o la mettesse sul set in secondo piano.

Il suo primo ruolo arriva per il film La bella addormentata nel bosco: la maledizione, film, tra l’altro, diretto proprio da suo padre. Dopo quella prima esperienza, nel 2014 ha inizio la sua scalata verso il successo: Grace Van Dien vuole diventare un’attrice professionista. In quell’anno è la protagonista di The Bad Twin e poi, nel 2018, si inserisce nel cast di Charlie Says. È proprio in questa fase della sua carriera che Grace Van Dien fa il suo esordio su Netflix e lo fa con Greenhouse Academy, lasciando però il progetto dopo la seconda stagione.

Sicuramente il pubblico la ricorda per il suo ruolo nella quarta stagione di Stranger Things. Nel 2021, infatti, Grace Van Dien viene inserita nel cast della nota serie-tv di Netflix e qui l’attrice interpreta Chrissy Cunningham, giovane studentessa super popolare che, se avete visto la serie, non fa una fine proprio lietissima.

Facendo così un rapido conto, tra serie-tv, film e cortometraggi, Grace Van Dien è stata coinvolta in circa 27 progetti.

In tempi molto recenti l’attrice di Stranger Things ha raccontato di avere vissuto un’esperienza non proprio positiva sul set di un film che l’ha portata ad avere rifiutato ben quattro ruoli cinematografici, volendosi invece concentrare soprattutto sullo streaming.

La vita privata dell’attrice

In realtà sulla sua vita privata non si hanno particolari informazioni. Sicuramente Grace Van Dien è molto attiva sui social media. Pensate che il suo profilo Instagram (@gracevandien) è seguito da ben 1,5 milioni di follower, per un totale di 89 post pubblicati. Qui l’attrice è solita pubblicare contenuti di vario genere: da scatti più naturali estrapolati dalla vita di tutti i giorni, a scatti invece più professionali o piccole anteprime di progetti cinematografici.

Non sappiamo se sia fidanzata o meno.