Le gonne sono un capo molto amato dalle donne che amano indossare in ogni stagione e momento dell’anno. Sono tantissimi i modelli di questo capo, ma le gonne a tubino si contraddistinguono per eleganza e classe. Vediamo quale acquistare e le tendenze più in voga del periodo.

Gonne a tubino

Sono sicuramente il simbolo della femminilità e dell’eleganza. Si tratta di un capo nato intorno agli anni ’40 grazie allo stilista Christian Dior che le ha portate in auge consacrandole e, da allora, sono il capo maggiormente indossato dalle donne in varie occasioni e periodi. Le gonne a tubino sono state indossate da grandi star dello spettacolo, quali Audrey Hepburn e Marilyn Monroe.

Un capo che, negli anni ’70, è passato di moda per lasciare spazio a gonne lunghe e ampie, ma a partire dagli anni ’80 è tornato prepotentemente in auge conquistando uno spazio che continua con grande successo anche oggi.

Un capo che, nonostante il passare del tempo, non perde mai il suo fascino. Inoltre, si adatta al fisico di tutte le donne.

Un capo che si adatta anche alle donne curvy, ma è consigliabile scegliere un modello che sia chiuso e fasciante. Per le donne formose, è meglio optare per modelli con cerniere o spacchi da portare con un top e scarpe con pochissimo tacco in modo da slanciare la figura e la silhouette.

Perfetti i colori scuri per snellire, mentre per il top ottime le sfumature brillanti.

Chi ha un fisico longilineo si consiglia d’indossarla con dei tronchetti o un maglione dolce vita. Si trovano anche modelli in pelle perfetti d’abbinare con le sneakers per un look maggiormente grintoso e sportivo. Le paillettes e i lustrini sono parte anche delle gonne a tubino e aggiungono un tocco di colore in più al look.

Gonne a tubino: trend

Un modello che esalta la femminilità e la sensualità. Per la stagione primaverile, sono diverse le tendenze che propongono le gonne a tubino da indossare in questo periodo abbinandola a diversi capi. Un indumento che si trova in tantissimi modelli in modo da scegliere quello più adatto per qualsiasi look e outfit.

Continua a essere un must e i personaggi dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi lo sanno molto bene dal momento che dettano la moda e continuano a indossarla in ogni occasione. Un capo evergreen che si adatta a ogni stagione, ma durante il periodo primaverile si apre a tantissime interpretazioni e look.

Le tendenze della primavera la propongono con vita alta e molto aderente che scende morbida sui fianchi e con una lunghezza fino al ginocchio per poi aprirsi in uno spacco laterale. La moda primaverile propone le gonne a tubino molto aderenti al corpo e strette al ginocchio. Un capo che sottolinea le forme in maniera elegante, ma senza mai apparire volgare.

Tra i modelli di gonne a tubino in voga vi è quella realizzata in pelle che cade diritta oppure con fondo a balza. Ci sono anche versioni molto sexy da indossare la sera che si caratterizzano per uno spacco centrale e disponibile in tantissimi colori perfetti per la stagione primaverile. Gli stilisti consigliano d’indossarla con sandali o anche stivali in versione primaverile per un look perfetto per il periodo.

Gonne a tubino Amazon

Sono tantissime le donne che non sanno resistere a questo capo e, per la stagione primaverile, il sito di Amazon offre tantissimi modelli a ottimi prezzi e promozioni di cui è bene approfittare. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare varie informazioni in merito. La classifica qui presente illustra i tre migliori modelli di gonne a tubino di differente taglio da sfoggiare in ogni momento tra quelle più apprezzate e vendute dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Urban Goco donna elastico gonna a tubino

Un modello di gonna dalla vita alta con la lunghezza che arriva fino al ginocchio realizzata in tessuto soffice ed elastico in modo da garantire una vestibilità comoda. Realizzata in viscosa, poliammide ed elastan. Conferisce una forma molto attraente. Ha un design molto semplice e trendy, perfetta per ogni occasione. Si addice alle donne moderne. In vendita nei colori grigio, vino rosso, bordeaux, ecc.

2)Grace Karin donna gonna pelle a tubino

Un modello di gonna a tubino dalla vita alta in ecopelle che evidenzia ancora di più la figura e la silhouette. Realizzato in poliuretano e poliestere. Ha una chiusura a cerniera e si adatta perfettamente per cocktail serale, appuntamenti e anche occasioni. Ottima da indossare con stivaletti o scarpe da ginnastica. Adatta per essere indossato tutto l’anno. Disponibile nei colori rosso, nero, marrone, avorio.

3)Elena Mirò: gonna a tubino

Una gonna a tubino in tessuto tecnico con elastico davanti realizzata in poliammide ed elastan. Ha una chiusura a cerniera e presenta uno spacco e zip posteriore. I tagli permettono di definire e modellare la silhouette. Disponibile nel colore nero.

Alle gonne a tubino si possono abbinare i migliori sandali con plateau per un perfetto look primaverile.