Alcuni capi sembrano non conoscere il tempo che passa e continuano a essere dei veri e propri evergreen da indossare in ogni momento. Un esempio in tal senso è la gonna di jeans, un capo che, anche per la primavera estate, si caratterizza di tanti modelli da indossare come propongono le ultime tendenze.

Gonna di jeans

Un capo particolarmente indicato per la stagione primavera ed estate, anche grazie ai tanti modelli a disposizione. La gonna di jeans è un capo basic, fresco, versatile dal momento che è possibile abbinarla con ogni altro indumento per creare un perfetto look per il giorno o la sera. In tal caso, è meglio optare per un denim che sia leggero e morbido indicato per il periodo.

Considerata sicuramente una alleata del periodo dove non mancano le occasioni per indossarla in tantissimi modi sia in città che in spiaggia, ma anche nel tempo libero, di sera o nelle occasioni formali. La cosa importante è riuscire ad abbinarla nel modo giusto in ogni momento della giornata.

Un classico senza tempo, un vero e proprio evergreen che non conosce limiti di età e indicata per ogni momento e fase della vita. La gonna di jeans è amata sia da coloro che vogliono scoprire le gambe, ma anche da chi vuole nasconderle, con modelli che vanno dalla vita alta o molto bassa. Insomma, un capo da indossare in mille modi grazie alle tante possibilità a disposizione.

Un capo indicato per ogni ragazza e donna, semplice che non stanca mai e che soprattutto non perde mai il suo fascino. Garantisce un successo assicurato in ogni ambito e momento.

Gonna di jeans: tendenze

Una delle tendenze che maggiormente impazza sia tra le influencer, ma anche in passerella dal momento che la gonna di jeans si può trovare in varie declinazioni: lunga, corta oppure midi. Si trovano modelli in versione stretta e lunga quasi fino a sfiorare il pavimento da indossare con un top e blazer per l’ufficio.

In caso di un look maggiormente sportivo o da street style, sono assolutamente consigliate le sneakers che possono dare un outfit completamente diverso. La classica gonna a ruota, un must degli anni Cinquanta torna nella versione denim anche per la primavera estate dove si caratterizza per qualche lunghezza in più.

Un capo come la gonna di jeans, per questo periodo si trasforma e rinnova con le tendenze che la propongono, non solo lunga o corta, ma anche nel modello midi con una lunghezza di poco sotto il ginocchio e indicata per essere indossata dal mattino alla sera. Un capo sotto al ginocchio è un classico e disponibile anche nel colore nero e non solo denim.

I modelli midi sono proposti con spacco frontale e adatta a ogni fisicità in modo da poter giocare con diversi contrasti. Ci sono poi anche le gonne a tubino dal taglio irregolare e molto strette lungo il corpo in modo da esaltare i fianchi e la vita.

Gonna di jeans Amazon

Un capo che torna di moda, come si intravede dai tanti modelli e prezzi da non perdere sul sito di Amazon. Su questo e-commerce basta cliccare l’immagine per visualizzare le varie caratteristiche del prodotto. Qui sotto la classifica con i tre prototipi di gonna da jeans da indossare per variare il look e scegliere tra i tanti modelli proposti.

1)Orandesigne gonna lunga di jeans

Un modello in denim che arriva al ginocchio con vita elastica e spacco laterale. Una gonna midi asimmetrica e adatta per ogni forma. Il materiale è confortevole. Adatta per ogni occasione e con chiusura annodata e bottoni. Un modello a trapezio in tessuto elasticizzato disponibile nei colori denim scuro, blu chiaro, ecc.

2)Van der Rich gonna di jeans

Una gonna di jeans che arriva poco al di sopra del ginocchio in cotone, poliestere ed elastan. Un modello che presenta una chiusura a bottoni e due tasche disponibile nei colori blu e nero. Veste bene senza stringere troppo.

3)Gonna jeans da donna casual

Una gonna molto lunga in denim dalla vita bassa in stile retrò dal tessuto delicato, morbido e resistente. la chiusura è con cerniera e bottoni. In cotone e indicata per la vita quotidiana, lo shopping, le vacanze, ecc. Disponibile fino alla taglia L.

